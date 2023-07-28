"Барселона" не має грошей: у захисті гратимуть ветерани

"Барселона" перед початком нового сезону. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

До нового сезону залишилося менш як місяць, і "Барселона" продовжує працювати над комплектацією складу. Найбільше занепокоєння уболівальників викликають позиції крайніх захисників.

У каталонців немає грошей на запрошення висококласних футболістів, повідомляє AS.

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Хто гратиме в основі "Барселони"?

Маркос Алонсо був непереконливим у недавній грі проти "Арсеналу". Каталонський клуб хоче продати Серджіньо Деста та Хуліана Араухо, які не підходять тренерському штабу команди. Основним кандидатом на місце правого захисника стане Сержі Роберто.

Сержі Роберто на тренуванні. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Тренерський штаб "Барселони" розглядає й Алонсо, і Роберто як відповідні варіанти для гри праворуч, хоча обидва футболісти не вважаються зразками надійності. Не виключено, що роль правого захисника виконуватиме і Жуль Кунде, який воліє грати у центрі оборони.

Схильність Роберто до травм добре відома. Але тренерський штаб "Барселони" продовжує бачити у ньому гідну альтернативу правому захиснику і навіть продовжив контракт Сержі до 2024 року.

"Барселона" хотіла б запросити на цю позицію Жоау Канселу або Івана Фреснеду, але цього літа клуб не має грошей та таких трансферів.

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