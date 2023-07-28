У "Барселоны" нет денег: в защите будут играть ветераны

"Барселона" перед началом нового сезона. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

До нового сезона осталось меньше месяца, и "Барселона" продолжает работать над комплектацией состава. Наибольшее беспокойство болельщиков вызывают позиции крайних защитников.

У каталонцев нет денег на приглашение высококлассных футболистов, сообщает AS.

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Кто будет играть в основе "Барселоны"?

Маркос Алонсо был неубедителен в недавней игре против "Арсенала". Каталонский клуб хочет продать Серджиньо Деста и Хулиана Араухо, которые не подходят тренерскому штабу команды. Основным кандидатом на место правого защитника станет Серджи Роберто.

Серджи Роберто на тренировке. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Тренерский штаб "Барселоны" рассматривает и Алонсо, и Роберто как подходящие варианты для игры справа, хотя оба футболиста не считаются образцами надежности. Не исключено, что роль правого защитника будет выполнять и Жюль Кунде, который предпочитает играть в центре обороны.

Склонность Роберто к травмам хорошо известна. Но тренерский штаб "Барселоны" продолжает видеть в нем достойную альтернативу правому защитнику и даже продлил контракт Серджи до 2024 года.

"Барселона" хотела бы пригласить на эту позицию Жоау Канселу или Ивана Фреснеду, но этим летом у клуба нет денег та такие трансферы.

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