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У "Барселоны" нет денег: в защите будут играть ветераны

28 июля 2023 11:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У "Барселоны" нет денег: в защите будут играть ветераны
"Барселона" перед началом нового сезона. Фото: instagram.com/fcbarcelona/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

До нового сезона осталось меньше месяца, и "Барселона" продолжает работать над комплектацией состава. Наибольшее беспокойство болельщиков вызывают позиции крайних защитников. 

У каталонцев нет денег на приглашение высококлассных футболистов, сообщает AS

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На позиции левого защитника у "Барселоны" есть многообещающая восходящая звезда в лице Алехандро Бальде. Но справа в обороне все далеко не так хорошо. 

Кто будет играть в основе "Барселоны"?

Маркос Алонсо был неубедителен в недавней игре против "Арсенала". Каталонский клуб хочет продать Серджиньо Деста и Хулиана Араухо, которые не подходят тренерскому штабу команды. Основным кандидатом на место правого защитника станет Серджи Роберто. 

Серджи Роберто
Серджи Роберто на тренировке. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Тренерский штаб "Барселоны" рассматривает и Алонсо, и Роберто как подходящие варианты для игры справа, хотя оба футболиста не считаются образцами надежности. Не исключено, что роль правого защитника будет выполнять и Жюль Кунде, который предпочитает играть в центре обороны. 

Склонность Роберто к травмам хорошо известна. Но тренерский штаб "Барселоны" продолжает видеть в нем достойную альтернативу правому защитнику и даже продлил контракт Серджи до 2024 года.

"Барселона" хотела бы пригласить на эту позицию Жоау Канселу или Ивана Фреснеду, но этим летом у клуба нет денег та такие трансферы. 

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