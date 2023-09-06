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"Барселона" повернула Кркіча: гравець отримав другий шанс

6 вересня 2023 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Барселона" повернула Кркіча: гравець отримав другий шанс
Боян Кркіч повернувся до "Камп Ноу". Фото: instagram.com/bokrkic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард "Барселони" Боян Кркіч увійшов до команди нового спортивного директора каталонського клубу Деку. Спортсмен займатиметься розвитком молодих гравців академії "синьо-гранатових".

Кркіч повернувся до "Барселони" через дев'ять років після того, як залишив "Камп Ноу", повідомляє Mundo Deportivo.

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Спортивний директор "Барселони" Деку призначає своїх людей на ключові посади у системі управління каталонського клубу. Відтепер Боян Кркіч відповідатиме за інтеграцію молодих футболістів академії "Ла-Масія" у дорослий футбол. Іронія полягає в тому, що сам Кркіч під час перебування футболіст таку інтеграцію провалив.

Хто такий Боян Кркіч?

У ті часи, коли Ліонель Мессі тільки-но став головною зіркою "Барселони", у клубній академії підріс молодий і дуже перспективний форвард. Він був зіркою в юнацьких командах "синьо-гранатових". Очікувалося, що Боян Кркіч зможе забивати по 20 і більше голів за кожний сезон у "Барселоні".

Боян Кркіч
Боян Кркіч в академії "Барселони". Фото: instagram.com/bokrkic/

Проте молодий форвард так і не зумів проявити себе у першій команді. Кркіч не впорався з тягарем відповідальності, страждав від панічних атак і в результаті пішов з клубу. Після "Барселони" він виступав за вісім команд із шести різних країн, але так і не зумів розкрити свій потенціал. Тепер Боян стежитиме за тим, щоб юні гравці "Барселони" не повторили його помилок.

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