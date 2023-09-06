"Барселона" вернула Кркича: игрок получил второй шанс

Боян Кркич вернулся на "Камп Ноу". Фото: instagram.com/bokrkic/

Бывший форвард "Барселоны" Боян Кркич вошел в команду нового спортивного директора каталонского клуба Деку. Спортсмен будет курировать развитие молодых игроков академии "сине-гранатовых".

Кркич вернулся в "Барселону" спустя девять лет после того, как покинул "Камп Ноу", сообщает Mundo Deportivo.

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Спортивный директор "Барселоны" Деку назначает своих людей на ключевые должности в системе управления каталонского клуба. Отныне Боян Кркич будет отвечать за интеграцию молодых футболистов академии "Ла Масия" во взрослый футбол. Ирония заключается в том, что сам Кркич в бытность футболист такую интеграцию провалил.

Кто такой Боян Кркич?

В те времена, когда Лионель Месси только стал главной звездой "Барселоны", в клубной академии подрос молодой и очень перспективный форвард. ОН был звездой в юношеских командах "сине-гранатовых". Ожидалось, что Боян Кркич сможет забивать по 20 и более голов за каждый сезон в "Барселоне".

Боян Кркич в академии "Барселоны". Фото: instagram.com/bokrkic/

Однако молодой форвард так и не сумел проявить себя в первой команде. Кркич не справился с грузом ответственности, страдал от панических атак и в итоге ушел из клуба. После "Барселоны" он выступал за восемь команд из шести разных стран, но так и не сумел раскрыть свой потенциал. Теперь Боян будет следить за тем, чтобы юные игроки "Барселоны" не повторили его ошибки.

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