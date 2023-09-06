Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Барселона" вернула Кркича: игрок получил второй шанс arrow

"Барселона" вернула Кркича: игрок получил второй шанс

6 сентября 2023 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" вернула Кркича: игрок получил второй шанс
Боян Кркич вернулся на "Камп Ноу". Фото: instagram.com/bokrkic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард "Барселоны" Боян Кркич вошел в команду нового спортивного директора каталонского клуба Деку. Спортсмен будет курировать развитие молодых игроков академии "сине-гранатовых". 

Кркич вернулся в "Барселону" спустя девять лет после того, как покинул "Камп Ноу", сообщает Mundo Deportivo

Читайте также:

Спортивный директор "Барселоны" Деку назначает своих людей на ключевые должности в системе управления каталонского клуба. Отныне Боян Кркич будет отвечать за интеграцию молодых футболистов академии "Ла Масия" во взрослый футбол. Ирония заключается в том, что сам Кркич в бытность футболист такую интеграцию провалил. 

Кто такой Боян Кркич?

В те времена, когда Лионель Месси только стал главной звездой "Барселоны", в клубной академии подрос молодой и очень перспективный форвард. ОН был звездой в юношеских командах "сине-гранатовых". Ожидалось, что Боян Кркич сможет забивать по 20 и более голов  за каждый сезон в "Барселоне". 

Боян Кркич
Боян Кркич в академии "Барселоны". Фото: instagram.com/bokrkic/

Однако молодой форвард так и не сумел проявить себя в первой команде. Кркич не справился с грузом ответственности, страдал от панических атак и в итоге ушел из клуба. После "Барселоны" он выступал за восемь команд из шести разных стран, но так и не сумел раскрыть свой потенциал. Теперь Боян будет следить за тем, чтобы юные игроки "Барселоны" не повторили его ошибки. 

Напомним, Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера. 

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко. 

Артем Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб. 

В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы. 

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину. 

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз