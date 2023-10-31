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"Барселона" відреагувала на Золотий м'яч Мессі — влітку він відмовив їм

31 жовтня 2023 09:22
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Агабекян Карен
редактор
"Барселона" відреагувала на Золотий м'яч Мессі — влітку він відмовив їм
Ліонель Мессі разом зі своїми синами. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За підсумками голосування за найкращого гравця сезону Ліонель Мессі виграв свій восьмий Золотий м'яч. Гравця із цією подією привітала каталонська "Барселона", вихованцем якої він є.

Привітання футболісту "синьо-гранатові" опублікували у соцмережах.

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Зазначимо, що Мессі раніше також вигравав Золотий м'яч у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках. Більше в історії футболу цього ніхто не робив.

Родина "Барселони"

У своєму привітанні "Барселона" нагадала Мессі, що він є вихідцем із їхньої родини.

"🐐 зробив це знову. 8-й "Золотий м'яч". Сім'я "Барселони" пишається тобою, Лео Мессі 💙❤️ ", — йдеться у повідомленні "Барселони".

Зазначимо, що емодзі "🐐" позначається з англійської як GOAT — "greatest of all time" (найкращий в історії).

Мессі грав за "Барселону" з 2003 по 2021 рік, за які у 778 матчах забив 672 м'ячі та зробив 303 гольові передачі.

Разом із "Барселоною" Мессі виграв чотири Ліги чемпіонів, три Суперкубки УЄФА, 10 разів ставав чемпіоном Іспанії, сім разів брав національний Кубок та вісім разів Суперкубок.

Зазначимо, що минулого літа "Барселона" намагалася повернути Мессі, але футболіст перейшов до "Інтер Маямі".

Нагадаємо, легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу попри страх грати в Україні. 

Неймар, Бекхем та інші зірки футболу по-різному відреагували на "Золотий м'яч" Мессі. 

Мессі розповів, скільки ще гратиме у футбол. 

Бекхем готує для Мессі вечірку на честь восьмого Золотого м'яча. 

Мбаппе звернувся до Мессі після церемонії Золотого м'яча. 

Мессі пророкує Холанду та Мбаппе наступні Золоті м’ячі. 

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