"Барселона" отреагировала на Золотой мяч Месси — летом он отказал им

Лионель Месси вместе со своими сыновьями. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

По итогам голосования за лучшего игрока сезона Лионель Месси выиграл свой восьмой Золотой мяч. Игрока с этим событием поздравила каталонская "Барселона", воспитанником которой он является.

Поздравление футболисту "сине-гранатовые" опубликовали в соцсетях.

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Отметим, что Месси ранее также выигрывал Золотой мяч в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах. Больше в истории футбола этого никто не делал.

The 🐐 has done it again!

8️⃣ Ballons d'Or!



The Barça family is proud of you, Leo Messi! 💙❤️ pic.twitter.com/6w2UAI6LKC — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2023

Семья "Барселоны"

В своем поздравлении "Барселона" напомнила Месси, что он является выходцем из их семьи.

"🐐 сделал это снова. 8-й "Золотой мяч". Семья "Барселоны" гордится тобой, Лео Месси 💙❤️", — говорится в сообщении "Барселоны".

Отметим, что эмодзи "🐐" обозначается с английского как GOAT — "greatest of all time" (лучший в истории).

Месси играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год, за которые в 778 матчах забил 672 мяча и сделал 303 голевые передачи.

Вместе с "Барселоной" Месси выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз брал национальный Кубок и восемь раз Суперкубок.

Отметим, что прошедшим летом "Барселона" пыталась вернуть Месси, но футболист перешел в "Интер Майами".

Напомним, легионер "Динамо" вернется в киевский клуб, несмотря на страх играть в Украине.

Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на "Золотой мяч" Месси.

Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол.

Бекхэм готовит для Месси вечеринку в честь восьмого Золотого мяча.

Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.

Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи.