Каталонська Барселона стала найкращим клубом за підсумками серпня

Гравці Барселони. Фото: instagram.com/fcbarcelona

Каталонський футбольний клуб "Барселона" взяв головні трофеї у Ла Лізі за підсумками серпня. Два гравці команди стали найкращими минулого місяця.

Про це пише terrikon.

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Каталонський клуб забрав усі три головні індивідуальні трофеї серпня.

За підсумками місяця найкращим гравцем став Рафінья. Йому вдалося забити три голи та віддати дві гольові передачі. Також він має найвищий рейтинг серед усіх гравців чемпіонату.

Крім цього Ламін Ямаль отримав звання найкращого молодого гравця. Відповідно наставнику "Барселони" Гансу-Дітеру Фліку дали звання найкращого тренера.

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