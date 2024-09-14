Каталонская Барселона стала лучшим клубом по итогам августа

Барселона одолела Реал — каталонский клуб признан лучшим в августе
Каталонский футбольный клуб "Барселона" взяла главные трофеи в Ла Лиге по итогам августа. Два игрока команды стали лучшими в прошлом месяце.
Об этом пишет terrikon.
Барселона стала лучшей в августе
Каталонский клуб забрал все три главных индивидуальных трофея августа.
По итогам месяца лучшим игроком стал Рафинья. Ему удалось забить три гола и отдать две голевые передачи. Также он имеет самый высокий рейтинг среди всех игроков чемпионата.
Кроме этого, Ламин Ямаль получил звание лучшего молодого игрока. Соответственно, наставнику "Барселоны" Гансу-Диттеру Флику дали звание лучшего тренера.
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