Каталонская Барселона стала лучшим клубом по итогам августа

Игроки Барселоны. Фото: instagram.com/fcbarcelona

Каталонский футбольный клуб "Барселона" взяла главные трофеи в Ла Лиге по итогам августа. Два игрока команды стали лучшими в прошлом месяце.

Об этом пишет terrikon.

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Каталонский клуб забрал все три главных индивидуальных трофея августа.

По итогам месяца лучшим игроком стал Рафинья. Ему удалось забить три гола и отдать две голевые передачи. Также он имеет самый высокий рейтинг среди всех игроков чемпионата.

Кроме этого, Ламин Ямаль получил звание лучшего молодого игрока. Соответственно, наставнику "Барселоны" Гансу-Диттеру Флику дали звание лучшего тренера.

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