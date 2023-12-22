Батько футболіста збірної України отримав поранення на фронті

Данило Ігнатенко у збірній України. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Наприкінці лютого 2022 року багато українських спортсменів добровільно вирушили захищати країну від російських окупантів. Серед добровольців опинилися рідні та близькі футболістів збірної України.

Батько півзахисника "Бордо" Данила Ігнатенко побував на кількох гарячих ділянках фронту, повідомляє Sud Ouest.

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Серед добровольців, які приєдналися до Збройних сил України (ВСУ), опинився рідний батько хавбека збірної України Данило Ігнатенко. Наприкінці 2022 року він опинився серед захисників Бахмута, де отримав тяжке поранення.

Ігнатенко у "Бордо". Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Батька футболіста вдалося евакуювати із лінії фронту. Йому виявилася необхідна медична допомога, після чого захисник України переніс операцію в Німеччині. Саме там він проходить реабілітацію.

Хто такий Данило Ігнатенко

Вихованець запорізького футболу виступав за місцевий "Металург", а також донецький "Шахтар", "Маріуполь", "Дніпро-1" та угорський "Ференцварош". З 2022 року він захищає кольори французького "Бордо". Талановитий 26-річний футболіст зіграв шість матчів за збірну України та забив один гол.

У сезоні 2023/2024 Данило Ігнатенко провів за "Бордо" 17 поєдинків та зробив одну результативну передачу. Французька команда займає 13 місце у Лізі 2.

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