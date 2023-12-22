Отец футболиста сборной Украины получил ранение на фронте

Даниил Игнатенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

В конце февраля 2022 года многие украинские спортсмены добровольно отправились защищать страну от российских оккупантов. Среди добровольцев оказались родные и близкие футболистов сборной Украины.

Отец полузащитника "Бордо" Даниила Игнатенко побывал на нескольких горячих участках фронта, сообщает Sud Ouest.

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Среди добровольцев, которые присоединились к Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказался родной отец хавбека сборной Украины Даниила Игнатенко. В конце 2022 года он оказался среди защитников Бахмута, где получил тяжелое ранение.

Игнатенко в "Бордо". Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Отца футболиста удалось эвакуировать с линии фронта. Ему оказались необходимую медицинскую помощь, после чего защитник Украины перенес операцию в Германии. Именно там он проходит реабилитацию.

Кто такой Даниил Игнатенко

Воспитанник запорожского футбола выступал за местный "Металлург", а также донецкий "Шахтер", "Мариуполь", "Днепр-1" и венгерский "Ференцварош". С 2022 года он защищает цвета французского "Бордо". Талантливый 26-летний футболист сыграл шесть матчей за сборную Украины и забил один гол.

В сезоне 2023/2024 Даниил Игнатенко провел за "Бордо" 17 поединков и сделал одну результативную передачу. Французская команда занимает 13 место в Лиге 2.

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