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Отец футболиста сборной Украины получил ранение на фронте

22 декабря 2023 11:11
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Отец футболиста сборной Украины получил ранение на фронте
Даниил Игнатенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В конце февраля 2022 года многие украинские спортсмены добровольно отправились защищать страну от российских оккупантов. Среди добровольцев оказались родные и близкие футболистов сборной Украины. 

Отец полузащитника "Бордо" Даниила Игнатенко побывал на нескольких горячих участках фронта, сообщает Sud Ouest

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Среди добровольцев, которые присоединились к Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказался родной отец хавбека сборной Украины Даниила Игнатенко. В конце 2022 года он оказался среди защитников Бахмута, где получил тяжелое ранение. 

Даниил Игнатенко
Игнатенко в "Бордо". Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Отца футболиста удалось эвакуировать с линии фронта. Ему оказались необходимую медицинскую помощь, после чего защитник Украины перенес операцию в Германии. Именно там он проходит реабилитацию. 

Кто такой Даниил Игнатенко 

Воспитанник запорожского футбола выступал за местный "Металлург", а также донецкий "Шахтер", "Мариуполь", "Днепр-1" и венгерский "Ференцварош". С 2022 года он защищает цвета французского "Бордо". Талантливый 26-летний футболист сыграл шесть матчей за сборную Украины и забил один гол. 

В сезоне 2023/2024 Даниил Игнатенко провел за "Бордо" 17 поединков и сделал одну результативную передачу. Французская команда занимает 13 место в Лиге 2. 

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