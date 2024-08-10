Батько гімнастки Височанської приїхав на Олімпіаду-2024 прямо з фронту

Українські гімнастки під час кваліфікаційного виступу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Українські гімнастки посіли третє місце у кваліфікаційному раунді командного багатоборства на Олімпіаді в Парижі. Спортсменки боротимуться за медалі у фіналі турніру.

Капітан збірної України Марія Височанська за день до фіналу дізналася, що на фіналі її зможе підтримати батько, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України з художньої гімнастики. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Батько Височанської приїхав до Парижа

Незадовго до фінального виступу українок капітан збірної з художньої гімнастики Марія Височанська дізналася, що до Франції зумів приїхати її батько. Він захищає Україну на фронті, був одним з захисників донецького аеропорту, але не міг пропустити один із найважливіших моментів у життя своєї доньки.

Батько Марії Височанської. Фото: скриншот Суспільне Спорт

Військовослужбовець заздалегідь подав рапорт на відпустку, і його командування затвердило. Батько Марії разом із дружиною понад добу діставався Парижа, але встиг приїхати напередодні фіналу. Височанська розплакалася, коли дізналася про цей сюрприз.

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