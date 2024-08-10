Отец гимнастки Высочанской приехал на Олимпиаду-2024 прямо с фронта

Отец гимнастки Высочанской приехал на Олимпиаду с фронта — он не мог пропустить финал
Украинские гимнастки заняли третье место в квалификационном раунде командного многоборья на Олимпиаде в Париже. Спортсменки будут бороться за медали в финале турнира.
Капитан сборной Украины Мария Высочанская за день до финала узнала о том, что на финале ее сможет поддержать отец, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинская команда заняла третье место в квалификации командного многоборья на Олимпиаде-2024. Уже днем в субботу, 10 августа, все пять спортсменок будут бороться за золотую медаль на турнире.
Отец Высочанской приехал в Париж
Незадолго до финального выступления украинок капитан сборной по художественной гимнастике Мария Высочанская узнала о том, что во Францию сумел приехать ее отец. Он защищает Украину на фронте, был одним из защитников донецкого аэропорта, но не мог пропустить один из самых важных моментов в жизнь своей дочери.
Военнослужащий заранее подал рапорт на отпуск, и командование его утвердило. Отец Марии вместе с женой больше суток добирался в Париж, но успел приехать накануне финала. Высочанская расплакалась, когда узнала про этот сюрприз.
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