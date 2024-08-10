Отец гимнастки Высочанской приехал на Олимпиаду-2024 прямо с фронта

Украинские гимнастки во время квалификационного выступления. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Украинские гимнастки заняли третье место в квалификационном раунде командного многоборья на Олимпиаде в Париже. Спортсменки будут бороться за медали в финале турнира.

Капитан сборной Украины Мария Высочанская за день до финала узнала о том, что на финале ее сможет поддержать отец, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины по художественной гимнастике. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Отец Высочанской приехал в Париж

Незадолго до финального выступления украинок капитан сборной по художественной гимнастике Мария Высочанская узнала о том, что во Францию сумел приехать ее отец. Он защищает Украину на фронте, был одним из защитников донецкого аэропорта, но не мог пропустить один из самых важных моментов в жизнь своей дочери.

Отец Марии Высочанской. Фото: скриншот Суспільне Спорт

Военнослужащий заранее подал рапорт на отпуск, и командование его утвердило. Отец Марии вместе с женой больше суток добирался в Париж, но успел приехать накануне финала. Высочанская расплакалась, когда узнала про этот сюрприз.

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