"Баварія" офіційно представила Гаррі Кейна

Кейн став гравцем "Баварії" Фото: "Баварія"

Нарешті завершилася історія з переходом зіркового англійського форварда Гаррі Кейна з "Тоттенгема" до мюнхенської "Баварії". Гравець нарешті отримав змогу виграти хоч якийсь титул у гранді європейського футболу.

Футболіста представили у соцмережах "Баварії".

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Зазначимо, що останнім матчем Кейна за "Тоттенхем" стала благодійна товариська гра з "Шахтарем" (5:1), де Гаррі забив чотири м'ячі.

"Баварія" нарешті отримала заміну Роберту Левандовському

Мюнхенська "Баварія" після відходу Роберта Левандовського втратила забивного форварда, який за сезон забивав 30 та більше м'ячів. Тому офіційне подання Кейна є нічим іншим як новим поштовхом для команди, яка знову боротиметься за Лігу чемпіонів.

Кейн підписав чотирирічний контракт до літа 2027 року. Тоді йому буде 34 роки й настане час для переїзду до МЛС чи Саудівської Аравії.

У новому клубі футболіст вибрав номер "9", тоді як у "Тоттенхемі" Гаррі грав під "10". У "Баварії" під "десяткою" виступає Лерой Сане й тому керівництво не почало розв'язувати внутрішній конфлікт.

Мюнхенці щороку платитимуть Кейну зарплату у розмірі 25 млн євро. При цьому трансфер обійшовся німецькому гранду 100 млн євро плюс бонуси.

Минулого сезону у 49 матчах Кейн забив 32 м'ячі та зробив п'ять гольових передач.

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