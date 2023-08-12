"Баварія" офіційно представила Гаррі Кейна
Нарешті завершилася історія з переходом зіркового англійського форварда Гаррі Кейна з "Тоттенгема" до мюнхенської "Баварії". Гравець нарешті отримав змогу виграти хоч якийсь титул у гранді європейського футболу.
Футболіста представили у соцмережах "Баварії".
Зазначимо, що останнім матчем Кейна за "Тоттенхем" стала благодійна товариська гра з "Шахтарем" (5:1), де Гаррі забив чотири м'ячі.
Action! FC Bayern proudly presents #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023
"Баварія" нарешті отримала заміну Роберту Левандовському
Мюнхенська "Баварія" після відходу Роберта Левандовського втратила забивного форварда, який за сезон забивав 30 та більше м'ячів. Тому офіційне подання Кейна є нічим іншим як новим поштовхом для команди, яка знову боротиметься за Лігу чемпіонів.
Кейн підписав чотирирічний контракт до літа 2027 року. Тоді йому буде 34 роки й настане час для переїзду до МЛС чи Саудівської Аравії.
Eine Nachricht von @HKane für euch! #ServusHarry pic.twitter.com/gFC4EHLc2y— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023
У новому клубі футболіст вибрав номер "9", тоді як у "Тоттенхемі" Гаррі грав під "10". У "Баварії" під "десяткою" виступає Лерой Сане й тому керівництво не почало розв'язувати внутрішній конфлікт.
Мюнхенці щороку платитимуть Кейну зарплату у розмірі 25 млн євро. При цьому трансфер обійшовся німецькому гранду 100 млн євро плюс бонуси.
Минулого сезону у 49 матчах Кейн забив 32 м'ячі та зробив п'ять гольових передач.
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