"Бавария" официально представила Харри Кейна

Кейн стал игроком "Баварии". Фото: "Бавария"

Наконец завершилась история с переходом звездного английского форварда Харри Кейна из "Тоттенхэма" в мюнхенскую "Баварию". Игрок наконец получил возможность выиграть хоть какой-то титул в гранде европейского футбола.

Футболиста представили в соцсетях "Баварии".

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Отметим, что последним матчем Кейна за "Тоттенхэм" стала благотворительная товарищеская игра с "Шахтером" (5:1), где Гарри забил четыре мяча.

"Бавария" наконец получила замену Роберту Левандовски

Мюнхенская "Бавария" после ухода Роберта Левандовского лишилась забивного форварда, который за сезон забивал 30 и более мячей. Поэтому официальное представление Кейна является ничем иным, как новым толчком для команды, которая снова будет бороться за Лигу чемпионов.

Кейн подписал четырехлетний контракт до лета 2027 года. Тогда ему будет 34 года, и придет время для переезда в МЛС или Саудовскую Аравию.

В новом клубе футболист выбрал номер "9", тогда как в "Тоттенхэме" Харри играл под "10". В "Баварии" под "десяткой" выступает Лерой Сане, и поэтому руководство не стало развязывать внутренний конфликт.

Мюнхенцы ежегодно будут платить Кейну зарплату в размере 25 млн евро. При этом трансфер обошелся немецкому гранду в 100 млн евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне в 49 матчах Кейн забил 32 мяча и сделал пять голевых передач.

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