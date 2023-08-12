Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Бавария" официально представила Харри Кейна arrow

"Бавария" официально представила Харри Кейна

12 августа 2023 12:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Бавария" официально представила Харри Кейна
Кейн стал игроком "Баварии". Фото: "Бавария"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Наконец завершилась история с переходом звездного английского форварда Харри Кейна из "Тоттенхэма" в мюнхенскую "Баварию". Игрок наконец получил возможность выиграть хоть какой-то титул в гранде европейского футбола.

Футболиста представили в соцсетях "Баварии".

Читайте также:

Отметим, что последним матчем Кейна за "Тоттенхэм" стала благотворительная товарищеская игра с "Шахтером" (5:1), где Гарри забил четыре мяча.

 

 

"Бавария" наконец получила замену Роберту Левандовски

Мюнхенская "Бавария" после ухода Роберта Левандовского лишилась забивного форварда, который за сезон забивал 30 и более мячей. Поэтому официальное представление Кейна является ничем иным, как новым толчком для команды, которая снова будет бороться за Лигу чемпионов.

Кейн подписал четырехлетний контракт до лета 2027 года. Тогда ему будет 34 года, и придет время для переезда в МЛС или Саудовскую Аравию.

 

 

В новом клубе футболист выбрал номер "9", тогда как в "Тоттенхэме" Харри играл под "10". В "Баварии" под "десяткой" выступает Лерой Сане, и поэтому руководство не стало развязывать внутренний конфликт.

Мюнхенцы ежегодно будут платить Кейну зарплату в размере 25 млн евро. При этом трансфер обошелся немецкому гранду в 100 млн евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне в 49 матчах Кейн забил 32 мяча и сделал пять голевых передач.

Напомним, "Динамо" не хочет возвращаться в Украину: что известно.

Взбешенный Хосеп Гвардиола набросился на Холанда: досталось даже оператору.

Лунин уйдет из "Реала": известно, где продолжит карьеру украинец.

В британском клубе оценили дебют украинского форварда.

Харлан впервые рассказала, что заявила россиянке Смирновой после отказа от рукопожатия.

Защитника Александра Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз