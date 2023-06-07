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"Баварія" позбавиться половини складу: хто у списку на продаж

7 червня 2023 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Баварія" позбавиться половини складу: хто у списку на продаж
"Баварія" святкує чемпіонський титул. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво та тренерський штаб мюнхенської "Баварії" планують позбутися гравців, які не входять до планів Томаса Тухеля на наступний сезон. У списку кандидатів на продаж опинилося сім футболістів.

Завдяки цим трансферам мюнхенці можуть заробити великі гроші, повідомляє Bild.

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Незабаром після завоювання рекордного 11-го чемпіонського титулу в Німеччині тренерський штаб "Баварії" затіяв "чистку" заявки команди. Томас Тухель хоче позбутися відразу семи футболістів.

Хто піде з "Баварії"?

Список гравців, які будуть продані цього літа, очолює Садіо Мане. Вінгери Лерой Сане та Серж Гнабрі також будуть продані. Тухель незадоволений грою Гнабрі та Мане, який забив всього сім голів у Бундеслізі за весь сезон. До того ж Садіо побився з Лероєм Сане, і той інцидент вплинув на долю обох гравців.

Томас Тухель
Томас Тухель керує грою команди. Фото: REUTERS/Benjamin Westhoff

Крім того, покинуть "Баварію" правий захисник Буна Сарр, воротар Олександр Нюбель і центральний півзахисник Марсель Забітцер. У списку опинився і французький захисник Бенджамен Павар, який вирішив не продовжувати контракт із "Баварією".

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