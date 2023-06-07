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"Бавария" избавится от половины состава: кто в списке на продажу

7 июня 2023 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Бавария" избавится от половины состава: кто в списке на продажу
"Бавария" празднует чемпионский титул. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство и тренерский штаб мюнхенской "Баварии" планируют избавиться от игроков, которые не входят в планы Томаса Тухеля на следующий сезон. В списке кандидатов на продажу оказалось семь фамилий. 

Благодаря этим трансферам мюнхенцы могут заработать большие деньги, сообщает Bild

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Вскоре после завоевания рекордного 11 чемпионского титула в Германии тренерский штаб "Баварии" затеял "чистку" заявки команды. Томас Тухель хочет избавиться сразу от семи футболистов. 

Кто уйдет из "Баварии"? 

Список игроков, которые будут проданы этим летом, возглавляет Садио Мане. Вингеры Лерой Сане и Серж Гнабри тоже будут проданы. Тухель недоволен игрой Гнабри и Мане, который забил всего семь голов в Бундеслиге за весь сезон. К тому же, Садио подрался с Лероем Сане, и тот инцидент повлиял на судьбу обоих игроков. 

Томас Тухель
Томас Тухель руководит игрой команды. Фото: REUTERS/Benjamin Westhoff

Кроме того покинут "Баварию" правый защитник Буна Сарр, вратарь Александр Нюбель и центральный полузащитник Марсель Забитцер. В списке оказался и французский защитник Бенджамен Павар, который решил не продлевать контракт с "Баварией". 

Напомним, жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде. 

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