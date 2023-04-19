Баварія приймає Манчестер Сіті — оголошено стартові склади команд

Томас Мюллер дякує вболівальникам "Баварії". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

У чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "Баварія" приймає в Мюнхені англійський "Манчестер Сіті". Перед німецькою командою стоїть завдання відіграти три м'ячі.

Томас Тухель та Хосеп Гвардіола вже оголосили стартові склади команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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До матчу залишається трохи понад годину, а поки що можна ознайомитися зі стартовими складами команд.

Основні склади суперників

"Баварія": Зоммер — Кімміх (капітан), Упамекано, Де Лігт, Павар — Мусіала, Горецька, Канселу — Коман, Шупо-Мотінг, Сане.

Тренер: Томас Тухель.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аке, Родрі, Стоунз, Аканджі, Рубен Діаш — Бернарду Сілва, Де Брюйне, Гюндоган (капітан), Гриліш — Холан.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

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