"Бавария" принимает "Манчестер Сити": объявлены стартовые составы команд
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Бавария" принимает в Мюнхене английский "Манчестер Сити". Перед немецкой командой стоит задача отыграть три мяча.
Томас Тухель и Хосеп Гвардиола уже объявили стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE.
Неделю назад "Манчестер Сити" неожиданно добился легкой победы. Англичане забили на "Этихаде" три безответных гола в ворота Зоммера. В истории "Баварии" случались невероятные камбеки. Станем ли мы свидетелями очередного чуда в исполнении мюнхенцев?
До матча остается чуть больше часа, а пока можно ознакомиться со стартовыми составами команд.
Основные составы соперников
"Бавария": Зоммер — Киммих (капитан), Упамекано, Де Лигт, Павар — Мусиала, Горецка, Канселу — Коман, Шупо-Мотинг, Сане.
Тренер: Томас Тухель.
"Манчестер Сити": Эдерсон — Аке, Родри, Стоунз, Аканджи, Рубен Диаш — Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган (капитан), Грилиш — Холанн.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
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