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"Бавария" принимает "Манчестер Сити": объявлены стартовые составы команд

19 апреля 2023 20:37
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Бавария принимает Манчестер Сити — объявлены стартовые составы команд
Томас Мюллер благодарит болельщиков "Баварии". Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Бавария" принимает в Мюнхене английский "Манчестер Сити". Перед немецкой командой стоит задача отыграть три мяча. 

Томас Тухель и Хосеп Гвардиола уже объявили стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE

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До матча остается чуть больше часа, а пока можно ознакомиться со стартовыми составами команд. 

Основные составы соперников 

"Бавария": Зоммер — Киммих (капитан), Упамекано, Де Лигт, Павар — Мусиала, Горецка, Канселу — Коман, Шупо-Мотинг, Сане. 

Тренер: Томас Тухель. 

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аке, Родри, Стоунз, Аканджи, Рубен Диаш — Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган (капитан), Грилиш — Холанн. 

Тренер: Хосеп Гвардиола. 

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