Бавария принимает Манчестер Сити — объявлены стартовые составы команд

Томас Мюллер благодарит болельщиков "Баварии". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Бавария" принимает в Мюнхене английский "Манчестер Сити". Перед немецкой командой стоит задача отыграть три мяча.

Томас Тухель и Хосеп Гвардиола уже объявили стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE.

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До матча остается чуть больше часа, а пока можно ознакомиться со стартовыми составами команд.

Основные составы соперников

"Бавария": Зоммер — Киммих (капитан), Упамекано, Де Лигт, Павар — Мусиала, Горецка, Канселу — Коман, Шупо-Мотинг, Сане.

Тренер: Томас Тухель.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аке, Родри, Стоунз, Аканджи, Рубен Диаш — Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган (капитан), Грилиш — Холанн.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

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