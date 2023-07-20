"Баварія" відпустить гравця до дортмундської "Боруссії"

Марсель Забітцер у матчі проти збірної Швеції. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Керівництво дортмундської "Боруссії" готове запропонувати контракт ще одному футболісту "Баварії". Мюнхенці безперешкодно віддадуть футболіста конкуренту у боротьбі за чемпіонський титул.

Клуби можуть провести переговори щодо трансферу півзахисника "Баварії" наступного тижня, повідомляє Bild.

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Слідом за Матсом Хуммельсом та Нікласом Зюле з "Баварії" до "Боруссії" може перейти ще один футболіст. Йдеться про півзахисника збірної Австрії Марселя Забітцера.

Деталі трансферу Забітцера

У 2021 році Марсель Забітцер перейшов у "Баварію" з "РБ Лейпциг" за 16 млн євро. Футболіст підписав із новим клубом контракт на чотири роки. Однак він так і не зумів пробитися до основного складу мюнхенської команди. Другу половину минулого сезону 29-річний футболіст провів у "Манчестер Юнайтед" на правах оренди.

Забітцер грає у відборі. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

"Червоні дияволи" не поспішають викуповувати контракт австрійця, але гравцем зацікавилася "Боруссія". Дортмундці хочуть швидко підписати футболіста, щоб він поїхав на передсезонний збір команди, який розпочнеться найближчого понеділка. "Боруссія" готова заплатити за австрійця 15 млн євро. Також півзахисником цікавиться "Барселона".

"Баварія" та "Боруссія" часто обмінюються гравцями. Зазвичай, мюнхенці забирають лідерів дортмундської команди, а віддають конкуренту гравців, на яких не розраховують. Цього літа з "Боруссії" до "Баварії" пішов захисник Рафаел Геррейру.

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