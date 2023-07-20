"Бавария" отпустит игрока в дортмундскую "Боруссию"

Марсель Забитцер в матче против сборной Швеции. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Руководство дортмундской "Боруссии" готов предложить контракт еще одному футболисту "Баварии". Мюнхенцы беспрепятственно отдадут футболиста конкуренту в борьбе за чемпионский титул.

Клубы могут провести переговоры о трансфере полузащитника "Баварии" на следующей неделе, сообщает Bild.

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Вслед за Матсом Хуммельсом и Никласом Зюле из "Баварии" в "Боруссию" может перейти еще один футболист. Речь идет о полузащитнике сборной Австрии Марселе Забитцере.

Детали трансфера Забитцера

В 2021 году Марсель Забитцер перешел в "Баварию" из "РБ Лейпциг" за 16 млн евро. Футболист подписал с новым клубом контракт на четыре года. Однако он так и не сумел пробиться в основной состав мюнхенской команды. Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.

Забитцер играет в отборе. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

"Красные дьяволы" не торопятся выкупать контракт австрийца, но игроком заинтересовалась "Боруссия". Дортмундцы хотят быстро подписать футболиста, чтобы он поехал на предсезонный сбор команды, который начнется в ближайший понедельник. "Боруссия" готова заплатить за австрийца 15 млн евро. Также полузащитником интересуется "Барселона".

"Бавария" и "Боруссия" часто обмениваются игроками. Обычно мюнхенцы забирают лидеров дортмундской команды, а отдают конкуренту игроков, на которых не рассчитывают. Этим летом из "Боруссии" в "Баварию" ушел защитник Рафаэл Геррейру.

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