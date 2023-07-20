Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Бавария" отпустит игрока в дортмундскую "Боруссию" arrow

"Бавария" отпустит игрока в дортмундскую "Боруссию"

20 июля 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Бавария" отпустит игрока в дортмундскую "Боруссию"
Марсель Забитцер в матче против сборной Швеции. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство дортмундской "Боруссии" готов предложить контракт еще одному футболисту "Баварии". Мюнхенцы беспрепятственно отдадут футболиста конкуренту в борьбе за чемпионский титул. 

Клубы могут провести переговоры о трансфере полузащитника "Баварии" на следующей неделе, сообщает Bild

Читайте также:

Вслед за Матсом Хуммельсом и Никласом Зюле из "Баварии" в "Боруссию" может перейти еще один футболист. Речь идет о полузащитнике сборной Австрии Марселе Забитцере. 

Детали трансфера Забитцера 

В 2021 году Марсель Забитцер перешел в "Баварию" из "РБ Лейпциг" за 16 млн евро. Футболист подписал с новым клубом контракт на четыре года. Однако он так и не сумел пробиться в основной состав мюнхенской команды. Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. 

Марсель Забитцер
Забитцер играет в отборе. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

"Красные дьяволы" не торопятся выкупать контракт австрийца, но игроком заинтересовалась "Боруссия". Дортмундцы хотят быстро подписать футболиста, чтобы он поехал на предсезонный сбор команды, который начнется в ближайший понедельник. "Боруссия" готова заплатить за австрийца 15 млн евро. Также полузащитником интересуется "Барселона". 

"Бавария" и "Боруссия" часто обмениваются игроками. Обычно мюнхенцы забирают лидеров дортмундской команды, а отдают конкуренту игроков, на которых не рассчитывают. Этим летом из "Боруссии" в "Баварию" ушел защитник Рафаэл Геррейру. 

Напомним, Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Полузащитник Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

Мбаппе согласовал контракт с "Реалом": что известно. 

"Манчестер Сити" заменит Махреза лидером "Барселоны"

Бывший форвард "Реала" может перейти в российский "Спартак". 

Трубин станет игроком "Интера": известны сроки трансфера. 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз