"Баварія" влаштує розпродаж: хто, окрім Мане, залишить мюнхенців
Мюнхенська "Баварія" готова відпустити Садіо Мане наступного літа. Сенегальський футболіст не виправдав надії німецького клубу.
Крім Мане, чемпіони Німеччини продадуть ще одного гравця, повідомляє Bild.
31-річний Садіо Мане приєднався до німецької команди лише торік. "Баварія" заплатила за нього англійському "Ліверпулю" 37 млн євро.
Хто ще піде з "Баварії"?
Сенегалець є однією із двох зірок, які залишать "Альянц Арену" влітку 2023 року. Окрім Мане, мюнхенці хочуть продати колишнього футболіста лондонського "Арсеналу" 27-річного Сержа Гнабрі.
Наразі не відомо, де ці футболісти продовжать кар'єру. Садіо Мане, який нещодавно побився з одноклубником Лероєм Сане, хоче бачити на "Стемфорд Брідж" майбутній головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно.
"Баварія" хотіла б обміняти Садіо Мане на форварда "Наполі" Віктора Осімхена, але зарплата сенегальця "занадто велика" для італійського клубу.
Садіо Мане забив 120 голів у 269 матчах за "Ліверпуль". У складі "Баварії" він відзначився 12 голами у 35 поєдинках.
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