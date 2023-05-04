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"Баварія" влаштує розпродаж: хто, окрім Мане, залишить мюнхенців

4 травня 2023 18:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Баварія" влаштує розпродаж: хто, окрім Мане, залишить мюнхенців
Садіо Мане передчуває повернення до "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Phil Noble
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенська "Баварія" готова відпустити Садіо Мане наступного літа. Сенегальський футболіст не виправдав надії німецького клубу.

Крім Мане, чемпіони Німеччини продадуть ще одного гравця, повідомляє Bild.

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31-річний Садіо Мане приєднався до німецької команди лише торік. "Баварія" заплатила за нього англійському "Ліверпулю" 37 млн євро.

Хто ще піде з "Баварії"?

Сенегалець є однією із двох зірок, які залишать "Альянц Арену" влітку 2023 року. Окрім Мане, мюнхенці хочуть продати колишнього футболіста лондонського "Арсеналу" 27-річного Сержа Гнабрі.

Наразі не відомо, де ці футболісти продовжать кар'єру. Садіо Мане, який нещодавно побився з одноклубником Лероєм Сане, хоче бачити на "Стемфорд Брідж" майбутній головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно.

Садіо Мане
Садіо Мане у матчі за "Баварію". Фото: REUTERS/Heiko Becker

"Баварія" хотіла б обміняти Садіо Мане на форварда "Наполі" Віктора Осімхена, але зарплата сенегальця "занадто велика" для італійського клубу.

Садіо Мане забив 120 голів у 269 матчах за "Ліверпуль". У складі "Баварії" він відзначився 12 голами у 35 поєдинках.

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