"Бавария" устроит распродажу: кто, кроме Мане, покинет мюнхенцев

Садио Мане предвкушает возвращение в "Ливерпуль". Фото: REUTERS/Phil Noble

Мюнхенская "Бавария" готова отпустить Садио Мане предстоящим летом. Сенегальский футболист не оправдал надежды немецкого клуба.

Помимо Мане чемпионы Германии продадут еще одного игрока, сообщает Bild.

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31-летний Садио Мане присоединился к немецкой команде только в прошлом году. "Бавария" заплатила за него английскому "Ливерпулю" 37 млн евро.

Кто еще уйдет из "Баварии"?

Сенегалец является одной из двух звезд, которые покинут "Альянц Арену" летом 2023 года. Кроме Мане мюнхенцы хотят продать бывшего футболиста лондонского "Арсенала" 27-летнего Сержа Гнабри.

Пока не известно, где эти футболисты продолжат карьеру. Садио Мане, который недавно подрался с одноклубником Лероем Сане, хочет видеть на "Стэмфорд Бридж" будущий главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино.

Садио Мане в матче за "Баварию". Фото: REUTERS/Heiko Becker

"Бавария" хотела бы обменять Садио Мане на форварда "Наполи" Виктора Осимхена, но зарплата сенегальца "слишком велика" для итальянского клуба.

Садио Мане забил 120 голов в 269 матчах за "Ливерпуль". В составе "Баварии" он отметился 12 голами в 35 поединках.

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