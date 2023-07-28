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Бекхем закликав Глейзерів продати "Манчестер Юнайтед"

28 липня 2023 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бекхем закликав Глейзерів продати "Манчестер Юнайтед"
Девід Бекхем спостерігає за грою. Фото: REUTERS/Marco Bello
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем поділився думкою про можливу зміну власника "Манчестер Юнайтед". У покупці клубу зацікавлений шейх Катару Джасім бен Хамад Аль-Тані.

Сім'я Глейзерів отримає за продаж "МЮ" 7,5 млрд євро, повідомляє The Athletic.

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Власник клубу MLS "Інтер Маямі" прокоментував можливу зміну господарів клубу з "Олд Траффорд". Девід Бекхем порадив родині Глейзер продати "Манчестер Юнайтед". Він пояснив це необхідністю змін та розвитку клубу.

Девід та Вікторія Бекхем
Девід та Вікторія Бекхем на стадіоні. Фото: REUTERS/Marco Bello

Бекхем розкритикував Глейзерів

Процес продажу "Манчестер Юнайтед" затягнувся. Сторони не можуть дійти компромісу вже дев'ять місяців. Шейх Катару почав втрачати терпіння. Він може відмовитися від покупки "червоних дияволів".

Девід Бекхем розуміє, що сім'я Глейзерів, яка володіє клубом, прагне отримати ще вигіднішу пропозицію. Але якщо угода так і не відбудеться, "МЮ" не чекає нічого хорошого. І Бекхем пояснив чому.

"Вболівальники давно чекають на продаж клубу. Згідно з їхньою думкою, "Юнайтед" не розвивається за нинішніх господарів. Коли втрачаєш фанів, особливо в такому клубі, як "Манчестер Юнайтед", їх важко повернути.

Очевидно, що Глейзери багато чого досягли, особливо у фінансовому плані. Але мають бути зміни. Ми все це бачили. Поза полем, як фанат та колишній гравець, я просто хочу, щоб цю проблему було вирішено. Клуб потребує інвестицій, будь то тренувальна база, стадіон, поле. "Манчестер Юнайтед" потребує правильних рішень, щоб наздогнати конкурентів в АПЛ", — розповів Девід Бекхем.

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