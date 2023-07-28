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Бекхэм призвал Глейзеров продать "Манчестер Юнайтед"

28 июля 2023 15:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бекхэм призвал Глейзеров продать "Манчестер Юнайтед"
Дэвид Бекхэм наблюдает за игрой. Фото: REUTERS/Marco Bello
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о возможной смене владельца "Манчестер Юнайтед". В покупке клуба заинтересован шейх Катара Джасим бен Хамад Аль-Тани.

Семья Глейзеров получит за продажу "МЮ" 7,5 млрд евро, сообщает The Athletic.  

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Владелец клуба MLS "Интер Майами" прокомментировал возможную смену хозяев клуба с "Олд Траффорд". Дэвид Бекхэм посоветовал семье Глейзеров продать "Манчестер Юнайтед". Он объяснил это необходимостью перемен и развития клуба. 

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм на стадионе. Фото: REUTERS/Marco Bello

Бекхэм раскритиковал Глейзеров

Процесс продажи "Манчестер Юнайтед" затянулся. Стороны не могут прийти к компромиссу уже девять месяцев. Шейх Катара начал терять терпением. Он может отказаться от покупки "красных дьяволов".

Дэвид Бекхэм понимает, что семья Глейзеров, которая владеет клубом, стремится получить еще более выгодное предложение. Но если сделка так и не состоится, "МЮ" не ждет ничего хорошего. И Бекхэм объяснил, почему. 

"Болельщики давно ждут продажу клуба. Согласно их мнению, "Юнайтед" не развивается при нынешних хозяевах. Когда теряешь фанов, особенно в таком клубе, как "Манчестер Юнайтед", их трудно вернуть.

Очевидно, что Глейзеры многого добились, особенно в финансовом плане. Но должны быть изменения. Мы все это видели. Вне поля, как фанат и бывший игрок, я просто хочу, чтобы эта проблема была решена. Клуб нуждается в инвестициях, будь то тренировочная база, стадион, поле. "Манчестер Юнайтед" нуждается в правильных решениях, чтобы догнать конкурентов в АПЛ", — рассказал Дэвид Бекхэм. 

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