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Беленюк, Харлан та інші олімпійці заспівали гімн на залізничному вокзалі в Києві

13 серпня 2024 13:57
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Українці олімпійці повернулись до Києва та заспівали гімн на залізничному вокзалі
Українські олімпійці в Києві. Фото: Новини.LIVE
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

На залізничному вокзалі Києва триває зустріч українських олімпійців, які повернулись з Парижу після Ігор в Парижі. Спортсмени заспівали гімн України разом із вболівальниками.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Десятки вболівальників прийшли на залізничний вокзал зустріти спортсменів. Вони разом заспівали гімн України.

Крім цього, олімпійці представили новий олімпійський гімн, що виконує Олександр Пономарьов та Михайло Хома. 

Слова до гімну написав Юрій Рибчинський, а музика Олександра Пономарьова. 

Десятки людей прийшли до вокзалу зустріти та привітати спортсменів після вдалого виступу на Олімпійських іграх. Їм вдалось здобути 12 медалей для України. 

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Київ спорт Олімпійські ігри Жан Беленюк Парвіз Насібов Ольга Харлан

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