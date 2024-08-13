Українці олімпійці повернулись до Києва та заспівали гімн на залізничному вокзалі

Українські олімпійці в Києві. Фото: Новини.LIVE

На залізничному вокзалі Києва триває зустріч українських олімпійців, які повернулись з Парижу після Ігор в Парижі. Спортсмени заспівали гімн України разом із вболівальниками.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Десятки вболівальників прийшли на залізничний вокзал зустріти спортсменів. Вони разом заспівали гімн України.

Крім цього, олімпійці представили новий олімпійський гімн, що виконує Олександр Пономарьов та Михайло Хома.

Слова до гімну написав Юрій Рибчинський, а музика Олександра Пономарьова.

Десятки людей прийшли до вокзалу зустріти та привітати спортсменів після вдалого виступу на Олімпійських іграх. Їм вдалось здобути 12 медалей для України.

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