Украинцы олимпийцы вернулись в Киев и спели гимн на железнодорожном вокзале

Украинские олимпийцы в Киеве. Фото: Новини.LIVE.

На железнодорожном вокзале Киева продолжается встреча украинских олимпийцев, вернувшихся из Парижа после Игр в Париже. Спортсмены спели гимн Украины вместе с болельщиками.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Десятки болельщиков пришли на ж/д вокзал встретить спортсменов. Они вместе спели гимн Украины.

Кроме этого, олимпийцы представили новый олимпийский гимн, исполняемый Александром Пономаревым и Михаилом Хомой.

Слова в гимн написал Юрий Рыбчинский, а музыка Александра Пономарева.

Десятки людей пришли на вокзал встретить и поздравить спортсменов после удачного выступления на Олимпийских играх. Им удалось получить 12 медалей для Украины.

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