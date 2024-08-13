Украинцы олимпийцы вернулись в Киев и спели гимн на железнодорожном вокзале

Беленюк, Харлан и другие олимпийцы спели гимн на железнодорожном вокзале в Киеве
На железнодорожном вокзале Киева продолжается встреча украинских олимпийцев, вернувшихся из Парижа после Игр в Париже. Спортсмены спели гимн Украины вместе с болельщиками.
Об этом пишет портал Новини.LIVE.
Спортсмены вернулись в Киев
Десятки болельщиков пришли на ж/д вокзал встретить спортсменов. Они вместе спели гимн Украины.
Кроме этого, олимпийцы представили новый олимпийский гимн, исполняемый Александром Пономаревым и Михаилом Хомой.
Слова в гимн написал Юрий Рыбчинский, а музыка Александра Пономарева.
Десятки людей пришли на вокзал встретить и поздравить спортсменов после удачного выступления на Олимпийских играх. Им удалось получить 12 медалей для Украины.
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