Жан Беленюк розповів про плани після завершення спортивної карʼєри

Беленюк зізнався, чим буде займатись після завершення карʼєри
Бронзовий призер Олімпіади-2024 та чинний нардеп Жан Беленюк поділився своїми планами після завершення спортивної карʼєри. Також він подякував усім, хто вболівав за Україну.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Беленюк розповів про плани на майбутнє
Спортсмен заявив, що наразі має багато планів, з якими поділиться детальніше згодом.
"Є чим займатися, зараз є робота в парламенті, тому є багато планів і починань", — каже Беленюк.
Також він подякував всім вболівальникам за підтримку.
"Хочу подякувати всім українцям, які дивились і підтримували, адже це було дуже важливо для нас. Ми відчували у Франції дуже сильну підтримку. Це дуже мотивувало та давало сили показувати найкращий результат", — зізнався він.
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