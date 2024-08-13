Жан Беленюк розповів про плани після завершення спортивної карʼєри

Жан Беленюк у Києві. Фото: Новини.LIVE

Бронзовий призер Олімпіади-2024 та чинний нардеп Жан Беленюк поділився своїми планами після завершення спортивної карʼєри. Також він подякував усім, хто вболівав за Україну.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Спортсмен заявив, що наразі має багато планів, з якими поділиться детальніше згодом.

"Є чим займатися, зараз є робота в парламенті, тому є багато планів і починань", — каже Беленюк.

Також він подякував всім вболівальникам за підтримку.

"Хочу подякувати всім українцям, які дивились і підтримували, адже це було дуже важливо для нас. Ми відчували у Франції дуже сильну підтримку. Це дуже мотивувало та давало сили показувати найкращий результат", — зізнався він.

Жан Беленюк повернувся до України. Фото: Новини.LIVE

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