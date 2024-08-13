Жан Беленюк рассказал о планах после завершения спортивной карьеры

Жан Беленюк в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Бронзовый призер Олимпиады-2024 и действующий нардеп Жан Беленюк поделился своими планами после завершения спортивной карьеры. Также он поблагодарил всех, кто болел за Украину.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Спортсмен заявил, что сейчас много планов, с которыми поделится подробнее впоследствии.

"Есть чем заниматься, сейчас есть работа в парламенте, поэтому много планов и начинаний", — говорит Беленюк.

Также он поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые смотрели и поддерживали, ведь это было очень важно для нас. Мы чувствовали во Франции очень сильную поддержку. Это очень мотивировало и давало силы показывать лучший результат", — признался он.

Жан Беленюк вернулся в Украину. Фото: Новини.LIVE

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