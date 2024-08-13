Жан Беленюк рассказал о планах после завершения спортивной карьеры

Беленюк признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Бронзовый призер Олимпиады-2024 и действующий нардеп Жан Беленюк поделился своими планами после завершения спортивной карьеры. Также он поблагодарил всех, кто болел за Украину.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Беленюк рассказал о планах на будущее
Спортсмен заявил, что сейчас много планов, с которыми поделится подробнее впоследствии.
"Есть чем заниматься, сейчас есть работа в парламенте, поэтому много планов и начинаний", — говорит Беленюк.
Также он поблагодарил всех болельщиков за поддержку.
"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые смотрели и поддерживали, ведь это было очень важно для нас. Мы чувствовали во Франции очень сильную поддержку. Это очень мотивировало и давало силы показывать лучший результат", — признался он.
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