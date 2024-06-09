Бельгія через травми втратила двох захисників – це суперник України

Бельгія перед матчами з Україною на Євро-2024 втратила двох важливих гравців
Збірна Бельгії ослабла перед чемпіонатом Європи-2024. У товариському матчі проти Люксембургу (3:0) травмувались два гравці.
Про це після матчу повідомив головний тренер Бельгії Доменіко Тедеско. Слова фахівця навів портал HLN.
На чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині Бельгія зіграє в групі Е з Україною, Словаччиною та Румунією.
Бельгія втратила двох гравців
За словами Тедеско, в матчі з Люксембургом травмувались 32-річний Томас Меньє та 35-річний Аксель Вітцель.
Меньє замінили на 16-й хвилині матчу, а Вітцеля на 46-й.
Тедеско сказав, що Меньє був розчарований і повернувся до готелю ще під час матчу, відчуваючи серйозне пошкодження.
Тренер також зазначив, що їм потрібно дізнатися більше деталей щодо травми Меньє і якщо прогнози підтвердяться, то гравець пропустить Євро.
Вітцеля замінили через проблеми зі м'язами. Можливо, він зможе швидко відновитись.
Тедеско відзначив, що команда ще до травм мала проблеми із захисниками й втрата Меньє та Вітцеля робить проблеми дуже великими.
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