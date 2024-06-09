Бельгія через травми втратила двох захисників – це суперник України

Збірна Бельгії по футболу. Фото: x.com/BelRedDevils

Збірна Бельгії ослабла перед чемпіонатом Європи-2024. У товариському матчі проти Люксембургу (3:0) травмувались два гравці.

Про це після матчу повідомив головний тренер Бельгії Доменіко Тедеско. Слова фахівця навів портал HLN.

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Головний тренер Бельгії Доменіко Тедескою. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

На чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині Бельгія зіграє в групі Е з Україною, Словаччиною та Румунією.

Бельгія втратила двох гравців

За словами Тедеско, в матчі з Люксембургом травмувались 32-річний Томас Меньє та 35-річний Аксель Вітцель.

Меньє замінили на 16-й хвилині матчу, а Вітцеля на 46-й.

Тедеско сказав, що Меньє був розчарований і повернувся до готелю ще під час матчу, відчуваючи серйозне пошкодження.

Тренер також зазначив, що їм потрібно дізнатися більше деталей щодо травми Меньє і якщо прогнози підтвердяться, то гравець пропустить Євро.

Вітцеля замінили через проблеми зі м'язами. Можливо, він зможе швидко відновитись.

Тедеско відзначив, що команда ще до травм мала проблеми із захисниками й втрата Меньє та Вітцеля робить проблеми дуже великими.

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