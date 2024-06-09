Бельгия из-за травм потеряла двух защитников – это соперник Украины

Бельгия перед матчами с Украиной на Евро-2024 потеряла двух важных игроков
Сборная Бельгии ослабла перед чемпионатом Европы-2024. В товарищеском матче против Люксембурга (3:0) травмировались два игрока.
Об этом после матча сообщил главный тренер Бельгии Доменико Тедеско. Слова специалиста привел портал HLN.
На чемпионате Европы-2024 в Германии Бельгия сыграет в группе Е с Украиной, Словакией и Румынией.
Бельгия потеряла двух игроков
По словам Тедеско, в матче с Люксембургом травмировались 32-летний Томас Менье и 35-летний Аксель Витцель.
Менье заменили на 16-й минуте матча, а Витцеля на 46-й.
Тедеско сказал, что Менье был разочарован и вернулся в гостиницу еще во время матча, почувствовав серьезное повреждение.
Тренер также отметил, что им нужно узнать больше деталей по поводу травмы Менье и если прогнозы подтвердятся, то игрок пропустит Евро.
Витцеля заменили из-за проблем с мышцами. Может быть, он сможет быстро восстановиться.
Тедеско отметил, что команда еще до травм имела проблемы с защитниками и потеря Менье и Витцеля делает проблемы очень большими.
Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.
Зинченко простится с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.
Мудрик назвал футболиста сборной Украины с сильнейшим ударом.
Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити" — что известно.
Роналду назвал главного претендента на Золотой мяч-2024.
Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги — что известно.
Читайте Новини.LIVE!