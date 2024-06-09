Бельгия из-за травм потеряла двух защитников – это соперник Украины

Сборная Бельгии по футболу. Фото: x.com/BelRedDevils

Сборная Бельгии ослабла перед чемпионатом Европы-2024. В товарищеском матче против Люксембурга (3:0) травмировались два игрока.

Об этом после матча сообщил главный тренер Бельгии Доменико Тедеско. Слова специалиста привел портал HLN.

Читайте также:

Главный тренер Бельгии Доменико Тедеской. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

На чемпионате Европы-2024 в Германии Бельгия сыграет в группе Е с Украиной, Словакией и Румынией.

Бельгия потеряла двух игроков

По словам Тедеско, в матче с Люксембургом травмировались 32-летний Томас Менье и 35-летний Аксель Витцель.

Менье заменили на 16-й минуте матча, а Витцеля на 46-й.

Тедеско сказал, что Менье был разочарован и вернулся в гостиницу еще во время матча, почувствовав серьезное повреждение.

Тренер также отметил, что им нужно узнать больше деталей по поводу травмы Менье и если прогнозы подтвердятся, то игрок пропустит Евро.

Витцеля заменили из-за проблем с мышцами. Может быть, он сможет быстро восстановиться.

Тедеско отметил, что команда еще до травм имела проблемы с защитниками и потеря Менье и Витцеля делает проблемы очень большими.

Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Зинченко простится с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Мудрик назвал футболиста сборной Украины с сильнейшим ударом.

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Роналду назвал главного претендента на Золотой мяч-2024.

Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги — что известно.