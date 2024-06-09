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Бельгия перед матчами с Украиной на Евро-2024 потеряла двух важных игроков

9 июня 2024 13:55
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Агабекян Карен
редактор
Бельгия из-за травм потеряла двух защитников – это соперник Украины
Сборная Бельгии по футболу. Фото: x.com/BelRedDevils
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Бельгии ослабла перед чемпионатом Европы-2024. В товарищеском матче против Люксембурга (3:0) травмировались два игрока.

Об этом после матча сообщил главный тренер Бельгии Доменико Тедеско. Слова специалиста привел портал HLN.

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Доменик Тедеско
Главный тренер Бельгии Доменико Тедеской. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

На чемпионате Европы-2024 в Германии Бельгия сыграет в группе Е с Украиной, Словакией и Румынией.

Бельгия потеряла двух игроков

По словам Тедеско, в матче с Люксембургом травмировались 32-летний Томас Менье и 35-летний Аксель Витцель.

Менье заменили на 16-й минуте матча, а Витцеля на 46-й.

Тедеско сказал, что Менье был разочарован и вернулся в гостиницу еще во время матча, почувствовав серьезное повреждение.

Тренер также отметил, что им нужно узнать больше деталей по поводу травмы Менье и если прогнозы подтвердятся, то игрок пропустит Евро.

Витцеля заменили из-за проблем с мышцами. Может быть, он сможет быстро восстановиться.

Тедеско отметил, что команда еще до травм имела проблемы с защитниками и потеря Менье и Витцеля делает проблемы очень большими.

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Евро-2024 по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
футбол

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