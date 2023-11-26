Бенавідез брутально побив Андраде у головному поєдинку місяця у боксі

Деметріус Андраде — Давід Бенавідез. Фото: скріншот

У Лас-Вегасі пройшло велике боксерське шоу. У головній події "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBC у другій середній вазі Давід Бенавідез бився з колишнім чемпіоном середнього дивізіону Деметріусом Андраде.

Переможцем бою став Бенавідес, повідомив портал Новини.LIVE.

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Benavidez with money shot pic.twitter.com/gBQ9iPHaOD - Heavyweight Thanos (@MMAThanos) November 26, 2023

Як пройшов бій Бенавідез — Андраде

Більш технічний та швидший Андраде з першого раунду намагався проводити комбінації, тіснити ними суперника до канатів, пробивав удари на ближній дистанції. Бенавідез у перші два раунди не був настільки активним.

Починаючи з третього раунду, почався жорсткий поєдинок, оскільки Бенавідезу вдалося потужно потрясти опонента. У четвертій трихвилинці він взагалі звалив його з ніг — нокдаун.

У п'ятому раунді Бенавідез домінував над своїм суперником. Багато ударів пропустив колишній чемпіон світу і на той момент здавалося, що його не повинні випускати на шостий раунд. Однак Деметріус вийшов і його продовжили сильно бити. У відповідь Андраде тільки клінчував і рятувався.

У результаті зламаний Андраде відмовився виходити на сьомий раунд.

Результат бою: перемога Давіда Бенавідеза відмовою суперника після 6-го раунду.

Зазначимо, що для Бенавідеса це 28-та перемога та 24-а нокаутом. Також він поки що залишається непереможеним.

Для Андрад це перша поразка в кар'єрі. При цьому він має 32 перемоги, 19 дострокових.

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