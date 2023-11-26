Бенавидес брутально избил Андраде в главном поединке месяца в боксе

Деметриус Андраде — Давид Бенавидес. Фото: скриншот

В Лас-Вегасе прошло большое боксерское шоу. В главном событии "временный" чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес сразился с бывшим чемпионом среднего дивизиона Деметриусом Андраде.

Победителем боя стал Бенавидес, сообщил портал Новини.LIVE.

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Benavidez with the money shot pic.twitter.com/gBQ9iPHaOD — Heavyweight Thanos (@MMAThanos) November 26, 2023

Как прошел бой Бенавидес — Андраде

Более техничный и быстрый Андраде с первого раунда пытался проводить комбинации, теснить ими соперника к канатам, пробивал удары на ближней дистанции. Бенавидес в первые два раунда не был настолько активен.

Начиная с третьего раунда начался жесткий поединок, поскольку Бенавидесу удалось мощно потрясти оппонента. В четвертой трехминутке он вообще свалил его с ног — нокдаун.

В пятом раунде Бенавидес продолжил доминировать над своим соперником. Очень много ударов пропустил бывший чемпион мира и на тот момент казалось, что его не должны выпускать на шестой раунд. Однако Деметриус вышел и его продолжили сильно бить. В ответ Андраде только клинчевал и спасался.

В итоге сломленный Андраде отказался выходить на седьмой раунд.

Результат боя: победа Давида Бенавидеса отказом соперника после 6-го раунда.

Отметим, что для Бенавидеса это 28-я победа и 24-я нокаутом. Также он пока остается непобежденным.

Для Андраде это первое поражение в карьере. При этом у него 32 победы, 19 досрочных.

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