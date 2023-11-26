Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бенавидес брутально избил Андраде в главном поединке месяца в боксе arrow

Бенавидес брутально избил Андраде в главном поединке месяца в боксе

26 ноября 2023 08:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бенавидес брутально избил Андраде в главном поединке месяца в боксе
Деметриус Андраде — Давид Бенавидес. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лас-Вегасе прошло большое боксерское шоу. В главном событии "временный" чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Давид Бенавидес сразился с бывшим чемпионом среднего дивизиона Деметриусом Андраде.

Победителем боя стал Бенавидес, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как прошел бой Бенавидес — Андраде

Более техничный и быстрый Андраде с первого раунда пытался проводить комбинации, теснить ими соперника к канатам, пробивал удары на ближней дистанции. Бенавидес в первые два раунда не был настолько активен.

Начиная с третьего раунда начался жесткий поединок, поскольку Бенавидесу удалось мощно потрясти оппонента. В четвертой трехминутке он вообще свалил его с ног — нокдаун.

В пятом раунде Бенавидес продолжил доминировать над своим соперником. Очень много ударов пропустил бывший чемпион мира и на тот момент казалось, что его не должны выпускать на шестой раунд. Однако Деметриус вышел и его продолжили сильно бить. В ответ Андраде только клинчевал и спасался.

В итоге сломленный Андраде отказался выходить на седьмой раунд.

Результат боя: победа Давида Бенавидеса отказом соперника после 6-го раунда.

Отметим, что для Бенавидеса это 28-я победа и 24-я нокаутом. Также он пока остается непобежденным.

Для Андраде это первое поражение в карьере. При этом у него 32 победы, 19 досрочных.

Напомним, "Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель.

Довбик рассказал, как испанцы относятся к войне в Украине.

Роналду снова удивляет — шедевральный гол и новый рекорд.

Ломаченко выбрал соперника для следующего боя — что известно.

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.

Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме