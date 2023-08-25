Бензема може змінити клуб: Карім конфліктує з тренером

Карім Бензема на тренуванні. Фото: instagram.com/karimbenzema/

Форвард саудівського клубу "Аль-Іттіхад" Карім Бензема незадоволений роботою головного тренера команди. Француз уже поскаржився на наставника керівництву.

Бензема може змінити вже через кілька місяців після того, як було підписано контракт, повідомляє Asharq Al-Aswat.

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Цього літа Карім Бензема пішов із мадридського "Реала". 35-річний футболіст закінчив термін дії контракту з іспанським клубом. Француз перейшов на правах вільного агента до "Аль-Іттіхаду".

Проблеми Бензема

Володарю "Золотого м'яча" зробили гарну презентацію, футболіст одразу почав забивати голи за нову команду. Однак ідилія тривала недовго — французу знову заважає "важкий" характер.

Карім Бензема посварився з головним тренером "Аль-Іттіхада" Нуну Ешпіріту Санту. Португалець вважає, що французький футболіст не підходить під манеру гри команди й не зуміє зробити її сильнішою на полі. Форвард вважає, що його права порушуються.

Бензема та Нуну Ешпіріту Санту під час презентації. Фото: REUTERS

Також Бензема образився на те, що перед новим сезоном йому не довірили капітанську пов'язку. Карім грає не так багато, як йому хотілося б і досі не забив жодного м'яча в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Тим часом "Аль-Іттіхад" веде переговори з іншим зірковим футболістом. Трансфер Мохаммеда Салаха може стати новим національним рекордом.

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