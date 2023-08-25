Бензема може змінити клуб: Карім конфліктує з тренером
Форвард саудівського клубу "Аль-Іттіхад" Карім Бензема незадоволений роботою головного тренера команди. Француз уже поскаржився на наставника керівництву.
Бензема може змінити вже через кілька місяців після того, як було підписано контракт, повідомляє Asharq Al-Aswat.
Цього літа Карім Бензема пішов із мадридського "Реала". 35-річний футболіст закінчив термін дії контракту з іспанським клубом. Француз перейшов на правах вільного агента до "Аль-Іттіхаду".
Проблеми Бензема
Володарю "Золотого м'яча" зробили гарну презентацію, футболіст одразу почав забивати голи за нову команду. Однак ідилія тривала недовго — французу знову заважає "важкий" характер.
Карім Бензема посварився з головним тренером "Аль-Іттіхада" Нуну Ешпіріту Санту. Португалець вважає, що французький футболіст не підходить під манеру гри команди й не зуміє зробити її сильнішою на полі. Форвард вважає, що його права порушуються.
Також Бензема образився на те, що перед новим сезоном йому не довірили капітанську пов'язку. Карім грає не так багато, як йому хотілося б і досі не забив жодного м'яча в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Тим часом "Аль-Іттіхад" веде переговори з іншим зірковим футболістом. Трансфер Мохаммеда Салаха може стати новим національним рекордом.
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