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Бензема может сменить клуб: Карим конфликтует с тренером

25 августа 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бензема может сменить клуб: Карим конфликтует с тренером
Карим Бензема на тренировке. Фото: instagram.com/karimbenzema/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема недоволен работой главного тренера команды. Француз уже пожаловался на наставника руководству.

Бензема может сменить уже через несколько месяцев после того, как был подписан контракт, сообщает Asharq Al-Aswat.

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Этим летом Карим Бензема ушел из мадридского "Реала". У 35-летнего футболиста закончился срок действия контракта с испанским клубом. Француз перешел на правах свободного агента в "Аль-Иттихад". 

Проблемы Бензема 

Обладателю "Золотого мяча" сделали красивую презентацию, футболист сразу же начал забивать голы за новую команду. Однако идиллия продлилась недолго — французу снова мешает "тяжелые" характер. 

Карим Бензема поссорился с главным тренером "Аль-Иттихада" Нуну Эшпириту Санту. Португалец считает, что французский футболист не подходит под манеру игры команды и не сумеет сделать ее сильнее на поле. Форвард считает, что его права нарушаются. 

Карим Бензема
Бензема и Нуну Эшпириту Санту во время презентации. Фото: REUTERS

Также Бензема обиделся на то, что перед новым сезоном ему не доверили капитанскую повязку. Карим играет не так много, как ему бы хотелось и до сих пор не забил ни одного мяча в чемпионате Саудовской Аравии. 

Тем временем "Аль-Иттихад" ведет переговоры с другим звездным футболистом. Трансфер Мохаммеда Салаха может стать новым национальным рекордом. 

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