Бензема может сменить клуб: Карим конфликтует с тренером

Карим Бензема на тренировке. Фото: instagram.com/karimbenzema/

Форвард саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема недоволен работой главного тренера команды. Француз уже пожаловался на наставника руководству.

Бензема может сменить уже через несколько месяцев после того, как был подписан контракт, сообщает Asharq Al-Aswat.

Читайте также:

Этим летом Карим Бензема ушел из мадридского "Реала". У 35-летнего футболиста закончился срок действия контракта с испанским клубом. Француз перешел на правах свободного агента в "Аль-Иттихад".

Проблемы Бензема

Обладателю "Золотого мяча" сделали красивую презентацию, футболист сразу же начал забивать голы за новую команду. Однако идиллия продлилась недолго — французу снова мешает "тяжелые" характер.

Карим Бензема поссорился с главным тренером "Аль-Иттихада" Нуну Эшпириту Санту. Португалец считает, что французский футболист не подходит под манеру игры команды и не сумеет сделать ее сильнее на поле. Форвард считает, что его права нарушаются.

Бензема и Нуну Эшпириту Санту во время презентации. Фото: REUTERS

Также Бензема обиделся на то, что перед новым сезоном ему не доверили капитанскую повязку. Карим играет не так много, как ему бы хотелось и до сих пор не забил ни одного мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

Тем временем "Аль-Иттихад" ведет переговоры с другим звездным футболистом. Трансфер Мохаммеда Салаха может стать новым национальным рекордом.

Напомним, Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии.

"Динамо" нашло новичка на позицию форварда: о ком речь.

Бой Усик — Дюбуа: где и когда смотреть онлайн в Украине.

Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор.

"Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом".

"Манчестер Сити" заплатит огромные деньги за игрока: Гвардиола настаивает на трансфере.