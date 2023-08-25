Бензема может сменить клуб: Карим конфликтует с тренером
Форвард саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема недоволен работой главного тренера команды. Француз уже пожаловался на наставника руководству.
Бензема может сменить уже через несколько месяцев после того, как был подписан контракт, сообщает Asharq Al-Aswat.
Этим летом Карим Бензема ушел из мадридского "Реала". У 35-летнего футболиста закончился срок действия контракта с испанским клубом. Француз перешел на правах свободного агента в "Аль-Иттихад".
Проблемы Бензема
Обладателю "Золотого мяча" сделали красивую презентацию, футболист сразу же начал забивать голы за новую команду. Однако идиллия продлилась недолго — французу снова мешает "тяжелые" характер.
Карим Бензема поссорился с главным тренером "Аль-Иттихада" Нуну Эшпириту Санту. Португалец считает, что французский футболист не подходит под манеру игры команды и не сумеет сделать ее сильнее на поле. Форвард считает, что его права нарушаются.
Также Бензема обиделся на то, что перед новым сезоном ему не доверили капитанскую повязку. Карим играет не так много, как ему бы хотелось и до сих пор не забил ни одного мяча в чемпионате Саудовской Аравии.
Тем временем "Аль-Иттихад" ведет переговоры с другим звездным футболистом. Трансфер Мохаммеда Салаха может стать новым национальным рекордом.
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