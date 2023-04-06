Бензема розкрив секрет своєї результативності

Французький форвард набрав фантастичну форму

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема не приховував радості після перемоги над каталонською "Барселоною" у півфіналі Кубка Іспанії.

"Королівський клуб" виграв з рахунком 4:0, три голи записав на свій рахунок француз, повідомляє Marca.

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Карім Бензема став найкращим футболістом матчу-відповіді 1/2 Кубка Іспанії за версією всіх спортивних видань країни. У другому таймі 35-річний бомбардир оформив хет-трик.

Бензема вдруге за тиждень забив три голи. Минулими вихідними дісталося "Вальядоліду" (6:0), тепер француз допоміг "Реалу" розгромити "Барселону" (4:0). Карім розповів, що допомогло йому повернутися на пік форми.

"Мене переслідували травми цього сезону, але зараз все добре. Я повністю відновився. Весь той час, що я провів не на полі, я накопичував у собі енергію. У мені росла спортивна агресія. Вона втілюється в забиті голи. Я просто не хочу зупинятися", — розповів Карім Бензема.

Секрет успіху Бензема

Французький форвард віддав належне партнерам по команді, які зробили максимум для того, щоб Бензема забив три голи. Карім розповів, що це допомагає йому демонструвати свою найкращу гру у кар'єрі.

"Реал" сильний як єдине ціле. Це колектив однодумців. Ті, хто потрапляє сюди, поділяють наші цінності. Ми були найкращою командою цього вечора. Суперник відчув на собі міць "Реала". І я вдячний партнерам по команді за те, що вони допомагають мені у кожному поєдинку", — пояснив Карім Бензема.

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