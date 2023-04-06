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Бензема раскрыл секрет своей результативности

6 апреля 2023 08:31
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Бензема раскрыл секрет своей результативности
Французский форвард набрал фантастическую форму
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не скрывал радости после победы над каталонской "Барселоной" в ответном полуфинале Кубка Испании. 

"Королевский клуб" выиграл со счетом 4:0, три гола оказались на счету француза, сообщает Marca

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Карим Бензема стал лучшим футболистом ответного матча 1/2 Кубка Испании по версии всех спортивных изданий страны. Во втором тайме 35-летний бомбардир оформил хет-трик.

Бензема во второй раз за неделю забил три гола. В прошлые выходные досталось "Вальядолиду" (6:0), теперь француз помог "Реалу" разгромить "Барселону" (4:0). Карим рассказал, что помогло ему вернуться на пик формы. 

"Меня преследовали травмы в этом сезоне, но сейчас все хорошо. Я полностью восстановился. Все то время, что я провел не на поле, я копил в себе энергию. Во мне росла спортивная злость. Она воплощается в забитые голы. Я просто не хочу останавливаться", — рассказал Карим Бензема. 

Бензема сделал хет-трик

Секрет успеха Бензема 

Французский форвард отдал должное партнерам по команде, которые сделали максимум для того, чтобы Бензема забил три гола. Карим рассказал, что это помогает ему демонстрировать свою лучшую игру в карьере. 

"Реал" силен как единое целое. Это коллектив единомышленников. Те, кто сюда попадает, разделяют наши ценности. Мы были лучшей командой в этот вечер. Соперник ощутил на себе мощь "Реала". И я благодарен партнерам по команде за то, что они помогают мне в каждом поединке", — объяснил Карим Бензема. 

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