Бензема з помпою представили в "Аль-Іттіхаді"

Карім склав компанію Роналду на Ближньому сході. Фото: Reuters

Шейх саудівського "Аль-Іттіхаду" провів масштабне шоу для презентації Каріма Бензема на домашньому стадіоні в Джидді. Торжество відвідали близько 62 тисяч уболівальників, для яких було організовано світлове шоу і різні заходи.

Сам француз роздавав автографи, а також робив спільні фото з фанатами, передають Новини.LIVE

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Thank you Jeddah, from the bottom of my heart. Tonight was a very special moment that i will never forget 💛🇸🇦#alhamdulillah #benzema2ittihad #here2inspireKSA #nueve pic.twitter.com/y0Prde6rDM — Karim Benzema (@Benzema) June 8, 2023

Карім підписав контракт до літа 2026 року. Фінансові деталі угоди не уточнюються, однак низка джерел повідомляла, що французу платитимуть 200 млн євро на рік.

Пішов з рекордом

Бензема виступав за Реал з 2009 року, коли перейшов до мадридського клубу з Ліона. Загалом у складі "вершкових" француз провів 647 матчів і є другим найкращим бомбардиром в історії клубу, відзначившись 353 голами.

За 14 років у команді нападник завоював 25 трофеїв, що є рекордним показником поряд із досягненнями у складі мадридців Марсело. На рахунку французького форварда п'ять виграних Ліг чемпіонів, п'ять перемог на Клубних чемпіонатах світу, чотири Суперкубки УЄФА, чотири чемпіонства, три Кубки Іспанії та чотири Суперкубки Іспанії.

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