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Бензема с помпой представили в "Аль-Иттихаде"

9 июня 2023 08:04
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бензема с помпой представили в "Аль-Иттихаде"
Карим составил компанию Роналду на Ближнем Востоке. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Шейхи саудовского "Аль-Иттихада" провел масштабное шоу для презентации Карима Бензема на домашнем стадионе в Джидде. Торжество посетили около 62 тысяч болельщиков, для которых было организовано световое шоу и разные мероприятия.

Сам француз раздавал автографы, а также делал совместные фото с фанатами, передают Новости.LIVE

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Карим подписал контракт до лета 2026 года. Финансовые детали соглашения не уточняются, однако ряд источников сообщали, что французу будут платить 200 млн евро в год.

Ушел с рекордом

Бензема выступал за Реал с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из Лиона. В общей сложности в составе "сливочных" француз провел 647 матчей и является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба, отличившись 353 голами.

За 14 лет в команде нападающий завоевал 25 трофеев, что является рекордным показателем наряду с достижениями в составе мадридцев Марсело. На счету французского форварда пять выигранных Лиг чемпионов, пять побед на Клубных чемпионатах мира, четыре Суперкубка УЕФА, четыре чемпионства, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

Напомним, форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем.

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