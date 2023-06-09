Бензема с помпой представили в "Аль-Иттихаде"
Шейхи саудовского "Аль-Иттихада" провел масштабное шоу для презентации Карима Бензема на домашнем стадионе в Джидде. Торжество посетили около 62 тысяч болельщиков, для которых было организовано световое шоу и разные мероприятия.
Сам француз раздавал автографы, а также делал совместные фото с фанатами, передают Новости.LIVE
Главной изюминкой праздника стал Золотой мяч, который Бензем показал зрителям.
Thank you Jeddah, от края моего сердца. Tonight был очень особый момент , что и не будет forget- Karim Benzema (@Benzema) 8 июня 2023
Карим подписал контракт до лета 2026 года. Финансовые детали соглашения не уточняются, однако ряд источников сообщали, что французу будут платить 200 млн евро в год.
Ушел с рекордом
Бензема выступал за Реал с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из Лиона. В общей сложности в составе "сливочных" француз провел 647 матчей и является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба, отличившись 353 голами.
За 14 лет в команде нападающий завоевал 25 трофеев, что является рекордным показателем наряду с достижениями в составе мадридцев Марсело. На счету французского форварда пять выигранных Лиг чемпионов, пять побед на Клубных чемпионатах мира, четыре Суперкубка УЕФА, четыре чемпионства, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.
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