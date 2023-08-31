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"Бешикташ" — "Динамо": прогнози та ставки на матч-відповідь Ліги Конференцій

31 серпня 2023 14:04
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Агабекян Карен
редактор
"Бешикташ" — "Динамо": прогнози та ставки на матч-відповідь Ліги Конференцій
"Динамо" у першому матчі з "Бешикташем". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

31 серпня у Стамбулі київське "Динамо" зіграє матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги Конференцій проти місцевого "Бешикташа". Переможець цього протистояння стане учасником групового етапу.

Перемога із різницею у два м'ячі дозволить "Динамо" пройти "Бешикташ", повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший матч команди зіграли 24 серпня у Бухаресті. "Динамо" змогло на рівних грати з турецьким клубом і лише у доданий час упустило нічию — 2:3.

Прогнози та ставки

Очікуваним фаворитом майбутнього матчу є "Бешикташ". Турки гратимуть удома, у них досвідченіший і сильніший склад, в основному з легіонерів.

Як пам'ятаємо, після першого матчу головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу назвав "Бешикташ" збірною Африки. Але київський клуб не може дозволити собі таких легіонерів.

Букмекери дають коефіцієнт на перемогу "Бешикташу" — 1.53. "Динамо" у цій грі вважають великим аутсайдером — 6.20. Коефіцієнт на нічию — 4.75.

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