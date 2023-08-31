"Бешикташ" — "Динамо": прогнози та ставки на матч-відповідь Ліги Конференцій

"Динамо" у першому матчі з "Бешикташем". Фото: "Динамо"

31 серпня у Стамбулі київське "Динамо" зіграє матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги Конференцій проти місцевого "Бешикташа". Переможець цього протистояння стане учасником групового етапу.

Перемога із різницею у два м'ячі дозволить "Динамо" пройти "Бешикташ", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перший матч команди зіграли 24 серпня у Бухаресті. "Динамо" змогло на рівних грати з турецьким клубом і лише у доданий час упустило нічию — 2:3.

Прогнози та ставки

Очікуваним фаворитом майбутнього матчу є "Бешикташ". Турки гратимуть удома, у них досвідченіший і сильніший склад, в основному з легіонерів.

Як пам'ятаємо, після першого матчу головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу назвав "Бешикташ" збірною Африки. Але київський клуб не може дозволити собі таких легіонерів.

Букмекери дають коефіцієнт на перемогу "Бешикташу" — 1.53. "Динамо" у цій грі вважають великим аутсайдером — 6.20. Коефіцієнт на нічию — 4.75.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.

Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Малиновського.

Михайло Мудрик може піти із "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.

"Шахтар" у третьому кошику: визначились усі учасники групового етапу Ліги чемпіонів.