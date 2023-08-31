Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Бешикташ" —"Динамо": прогнозы и ставки на ответный матч Лиги Конференций arrow

"Бешикташ" —"Динамо": прогнозы и ставки на ответный матч Лиги Конференций

31 августа 2023 14:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Бешикташ" —"Динамо": прогнозы и ставки на ответный матч Лиги Конференций
"Динамо" в первом матче с "Бешикташем". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

31 августа в Стамбуле киевское "Динамо" сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Конференций против местного "Бешикташа". Победитель этого противостояния станет участником группового этапа.

Победа с разницей в два мяча позволит "Динамо" пройти "Бешикташ", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Первый матч команды сыграли 24 августа в Бухаресте. "Динамо" смогло на равных играть с турецким клубом и лишь в добавленное время упустило ничью — 2:3.

Прогнозы и ставки

Ожидаемо фаворитом предстоящего матча является "Бешикташ". Турки будут играть дома, у них более опытный и сильный состав, в основном из легионеров.

Как помним, после первого матча главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал "Бешикташ" сборной Африки. Но у киевского клуба не могут позволить себе таких легионеров.

Букмекеры дают коэффициент на победу "Бешикташа" — 1.53. "Динамо" в этой игре считают большим аутсайдером — 6.20. Коэффициент на ничью — 4.75.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

Лунин получит приглашение от "Милана": известное условие трансфера.

Ребров определил окончательную заявку на матчи с Англией и Италией: без Малиновского.

Михаил Мудрик может уйти из "Челси" к закрытию трансферного окна.

Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок.

"Шахтер" в третьей корзине: определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз