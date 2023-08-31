"Бешикташ" —"Динамо": прогнозы и ставки на ответный матч Лиги Конференций
31 августа в Стамбуле киевское "Динамо" сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Конференций против местного "Бешикташа". Победитель этого противостояния станет участником группового этапа.
Победа с разницей в два мяча позволит "Динамо" пройти "Бешикташ", сообщил портал Новини.LIVE.
Первый матч команды сыграли 24 августа в Бухаресте. "Динамо" смогло на равных играть с турецким клубом и лишь в добавленное время упустило ничью — 2:3.
Прогнозы и ставки
Ожидаемо фаворитом предстоящего матча является "Бешикташ". Турки будут играть дома, у них более опытный и сильный состав, в основном из легионеров.
Как помним, после первого матча главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал "Бешикташ" сборной Африки. Но у киевского клуба не могут позволить себе таких легионеров.
Букмекеры дают коэффициент на победу "Бешикташа" — 1.53. "Динамо" в этой игре считают большим аутсайдером — 6.20. Коэффициент на ничью — 4.75.
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