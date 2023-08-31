"Бешикташ" — "Динамо": стартові склади на матч Ліги Конференцій

Мірча Луческу під час першого матчу. Фото: "Динамо" Київ

У Стамбулі відбудеться матч-відповідь Ліги Конференцій між місцевим "Бешикташем" і київським "Динамо". Український клуб у цій грі влаштує лише впевнена перемога.

Головний тренер киян Мірча Луческу не здивував вибором гравців на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що перший матч команди зіграли 24 серпня у Бухаресті. "Динамо" змогло на рівних грати з турецьким клубом і лише у доданий час пропустило третій м'яч та програло з рахунком 2:3.

Стартові склади

Мірча Луческу знову продовжує ставити той самий склад. Румунський фахівець не хоче довіряти молодим футболістам.

"Динамо" Київ: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Волошин, Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Паріс, Андрієвський, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.

"Бешикташ": Гюнок, Росьє, Уйсал, Коллі, Булут, Учан, Хаджіахметович, Фернандеш, Рашиця, Абубакар, Мулека.

Запасні: Дестаноглу, Ювакуран, Ребіч, Тосун, Окслейд-Чемберлен, Тікназ, Зайнутдінов, Йилмаз, Делібаш, Акгюн, Онана, Мераш.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.

Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Маліновського.

Михайло Мудрик може піти із "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.

"Шахтар" у третьому кошику: визначились усі учасники групового етапу Ліги чемпіонів.