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"Бешикташ" — "Динамо": стартові склади на матч Ліги Конференцій

31 серпня 2023 20:11
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Агабекян Карен
редактор
"Бешикташ" — "Динамо": стартові склади на матч Ліги Конференцій
Мірча Луческу під час першого матчу. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Стамбулі відбудеться матч-відповідь Ліги Конференцій між місцевим "Бешикташем" і київським "Динамо". Український клуб у цій грі влаштує лише впевнена перемога.

Головний тренер киян Мірча Луческу не здивував вибором гравців на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що перший матч команди зіграли 24 серпня у Бухаресті. "Динамо" змогло на рівних грати з турецьким клубом і лише у доданий час пропустило третій м'яч та програло з рахунком 2:3.

Стартові склади

Мірча Луческу знову продовжує ставити той самий склад. Румунський фахівець не хоче довіряти молодим футболістам.

"Динамо" Київ: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Волошин, Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Паріс, Андрієвський, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.

"Бешикташ": Гюнок, Росьє, Уйсал, Коллі, Булут, Учан, Хаджіахметович, Фернандеш, Рашиця, Абубакар, Мулека.

Запасні: Дестаноглу, Ювакуран, Ребіч, Тосун, Окслейд-Чемберлен, Тікназ, Зайнутдінов, Йилмаз, Делібаш, Акгюн, Онана, Мераш.

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