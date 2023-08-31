"Бешикташ" — "Динамо": стартові склади на матч Ліги Конференцій
У Стамбулі відбудеться матч-відповідь Ліги Конференцій між місцевим "Бешикташем" і київським "Динамо". Український клуб у цій грі влаштує лише впевнена перемога.
Головний тренер киян Мірча Луческу не здивував вибором гравців на матч, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що перший матч команди зіграли 24 серпня у Бухаресті. "Динамо" змогло на рівних грати з турецьким клубом і лише у доданий час пропустило третій м'яч та програло з рахунком 2:3.
Стартові склади
Мірча Луческу знову продовжує ставити той самий склад. Румунський фахівець не хоче довіряти молодим футболістам.
"Динамо" Київ: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Волошин, Ванат.
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Паріс, Андрієвський, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.
"Бешикташ": Гюнок, Росьє, Уйсал, Коллі, Булут, Учан, Хаджіахметович, Фернандеш, Рашиця, Абубакар, Мулека.
Запасні: Дестаноглу, Ювакуран, Ребіч, Тосун, Окслейд-Чемберлен, Тікназ, Зайнутдінов, Йилмаз, Делібаш, Акгюн, Онана, Мераш.
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