"Бешикташ" — "Динамо": стартовые составы на матч Лиги Конференций

Мирча Луческу во время первого матча. Фото: "Динамо" Киев

В Стамбуле состоится ответный матч Лиги Конференций между местным "Бешикташем" и киевским "Динамо". Украинский клуб в этой игре устроит лишь уверенная победа.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу не стал удивлять выбором игроков на матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что первый матч команды сыграли 24 августа в Бухаресте. "Динамо" смогло на равных играть с турецким клубом и лишь в добавленное время пропустило третий мяч и проиграло со счетом 2:3.

Стартовые составы

Мирча Луческу снова продолжает ставить один и тот же состав. Румынский специалист совершенно не хочет доверять молодым футболистам.

"Динамо" Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Волошин, Ванат.

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Паррис, Андриевский, Дячук, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито, Рамадани.

"Бешикташ": Гюнок, Росье, Уйсал, Колли, Булут, Учан, Хаджиахметович, Фернандеш, Рашица, Абубакар, Мулека.

Запасные: Дестаноглу, Ювакуран, Ребич, Тосун, Окслейд-Чемберлен, Тикназ, Зайнутдинов, Йылмаз, Делибаш, Акгюн, Онана, Мераш.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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