Бетербієв відповів на критику від України за слова про Кадирова

Чемпіон світу Артур Бетербієв. Фото: Top Rank

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF, WBO росіянин Артур Бетербієв після перемоги над Каллумом Смітом звернувся до Рамзана Кадирова і вигукував "Ахмат — сила!". Це викликало невдоволення у посольства України в Канаді, громадянином якої він є.

У коментарі росЗМІ Бетербієв прокоментував невдоволення українських дипломатів.

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Зазначимо, що Бетербієв є громадянином Росії та протеже Кадирова. Однак для виступів у Північній Америці він взяв канадське громадянство.

Що відповів Бетербієв

За словами Бетербієва, він просто сказав і ні про що погане не замислювався. Також він не переживає через реакцію посольства України, оскільки вважає себе законослухняним громадянином Канади.

"Я не знаю. Кожна людина має право говорити, що хоче. Багато чого не подобається, що я говорю. Може, мені теж багато не подобається, що хтось говорить, але я не скаржуся скрізь", — сказав Бетербієв.

За свою професійну кар'єру Бетербієв виграв двадцять поєдинків та усі нокаутами. Росіянин раніше ніколи не програвав у профі. У аматорському боксі його двічі перемагав українець Олександр Усик.

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