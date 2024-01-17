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Бетербиев ответил на критику от Украины за слова о Кадырове

17 января 2024 22:07
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Агабекян Карен
редактор
Бетербиев ответил на критику от Украины за слова о Кадырове
Чемпион мира Артур Бетербиев. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBO россиянин Артур Бетербиев после победы над Каллумом Смитом обратился к Рамзану Кадырову и выкрикивал "Ахмат — сила!". Это вызвало недовольство посольства Украины в Канаде, гражданином которой он является.

В комментарии росСМИ Бетербиев прокомментировал недовольство украинских дипломатов.

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Отметим, что Бетербиев является гражданином России и протеже Кадырова. Однако для выступлений в Северной Америке он взял канадское гражданство.

Что ответил Бетербиев

По словам Бетербиева, он просто сказал и ничего плохого не задумывал. Также он не переживает из-за реакции посольства Украины, поскольку считает себя законопослушным гражданином Канады.

"Я не знаю. Каждый человек имеет право говорить, что хочет. Многое не нравится, что я говорю. Может, мне тоже многое не нравится, что кто-то говорит, но я не жалуюсь везде", — сказал Бетербиев.

За свою профессиональную карьеру Бетербиев выиграл двадцать поединков и все нокаутами. Россиянин ранее никогда не проигрывал в профи. В любительском боксе его дважды побеждал украинец Александр Усик.

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Канада
бокс
Артур Бетербиев
профессиональный бокс

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