Без Кривцова Мессі не вирішує: "Інтер Майамі" втратив очки

Ліонель Мессі в матчі з "Нешвіллом". Фото: "Інтер Майамі"

В рамках чергового туру МЛС "Інтер Майамі" втратив очки. Не допоміг навіть Ліонель Мессі в складі.

"Інтер Майамі" зіграв у нічию з "Нешвіллом", повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що в заявці на матч знову був відсутній центральний захисник "Інтер Майамі" Сергій Кривцов, якого викликали на вересневі матчі в збірну України.

Мессі без Кривцова не вирішує

"Інтер Майамі" — "Нешвілл" — 0:0

"Інтер Маямі" на своєму полі зіграв з "Нешвіллом", а Мессі повинен був забивати.

Мессі вже в першому таймі отримав можливість вивести господарів уперед після виходу віч-на-віч, але в останній момент йому завадив захисник.

У другому таймі Мессі також мав моменти, щоб забити, але реалізувати їх він не зміг. Слід зазначити гарну гру захисників та воротарів обох команд. Хоча у "Нешвілла" й було менше ударів по воротах, але у них були хороші епізоди і вони все ж таки забили м'яч наприкінці матчу, але після ВАР його скасували через гру рукою.

Зазначимо, що "Інтер Майамі" залишається на передостанньому місця в турнірній таблиці Східної конференції.

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