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Без Кривцова Месси не решает: "Интер Майами" потерял очки

31 августа 2023 11:14
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Агабекян Карен
редактор
Без Кривцова Месси не решает: "Интер Майами" потерял очки
Лионель Месси в матче с "Нэшвиллом". Фото: "Интер Майами"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках очередного тура МЛС "Интер Майами" потерял очки. Не помог даже Лионель Месси в составе.

"Интер Майами" сыграл в ничью с "Нэшвиллом", сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в заявке на матч снова отсутствовал центральный защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов, вызванный на сентябрьские матчи в сборную Украины.

Месси без Кривцова не решает

"Интер Майами" — "Нэшвилл" — 0:0

"Интер Майами" на своем поле сыграл с "Нэшвиллом", а Месси должен был забивать.

Месси уже в первом тайме получил возможность вывести хозяев вперед после выхода один на один, но в последний момент ему помешал защитник.

Во втором тайме у Месси также были моменты, чтобы забить, но реализовать их он не смог. Следует отметить хорошую игру защитников и вратарей обеих команд. Хотя у "Нэшвилла" и было меньше ударов по воротам, но у них были хорошие эпизоды и они все же забили мяч в конце матча, но после ВАР его отменили из-за игры рукой.

Отметим, что "Интер Майами" остается на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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