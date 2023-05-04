Безгольова "засуха" та червоні картки: результати ігрового дня 24 туру УПЛ

Гравці "Маталіста 1925" та "Руха" перед матчем 24 туру УПЛ. Фото: ФК "Металіст 1925"

Сезон в українській Прем'єр-лізі поступово виходить на фінішну пряму. У 24 турі ігрового дня "Інгулець" зустрічався з "Кривбасом", а "Маталіст 1925" помірявся силами з львівським "Рухом" у Києві.

Про це повідомляє Новини.LIVE

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Нулі у Петровому

"Інгулець" на власному полі приймав криворізький "Кривбас". Визначити переможця у цій дуелі командам не вдалося.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але без яскравих моментів. У другій половині зустрічі забити могли як гості, так і господарі, однак свої моменти реалізувати не змогли.

На 77 хвилині матчу вилучення отримав гравець "Інгульця" Іван Головкін, тому підопічні Сергія Ковальця догравали поєдинок у меншості.

УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023

Петрово. Стадіон "Інгулець"

Арбітр в полі — Анастасія Романюк

"Інгулець" — "Кривбас" — 0:0

"Інгулець": Олег Білик, Владислав Клименко, Андрій Коробенко (Іван Головкін 59), Владимир Одарюк (Данило Кравчук 89), Олександр Кучеренко (Андрій Кухарук 46), Юрій Козиренко, Артем Смоляков, Дмитро Нагієв (Владислав Р. Сидоренко 46), Максим Ковальов, Дмитро Поспелов, Денис Резепов (Максим Марусич 59)

"Кривбас": Андрій Кліщук, Тимур Стецьков, Андрій Понєдєльник, Ріфет Капич, Дмитро Хомченовський, Микита Татарков (Клим Приходько 72), Данилр Бескоровайний, Максим Луньов, Артур Микитишин (Роман Дебелко 80), Іван Дібанго, Максим Задерака

Пристрасті у Києві

Харківський "Металіст 1925" зіграв з львівським "Рухом" у Києві. І хоч голів команди не забивали, матч вийшов доволі гарячим.

Вже на 6-й хвилині зустрічі номінальні господарі залишились у меншості — Євген Ткачук отримав червону картку за фол останньої надії на Юрію Климчуку.

Попри те, що "Рух" майже весь поєдинок грав у більшості, втілити чисельну перевагу у голи їм не вдалося. "Маталіст 1925" майже весь час грамотно оборонявся і не дозволив гостям взяти бажані три очки.

Варто зазначити, що під завісу гри червнону картку отримав гравець "Руха" Холод, тому хоч і не надовго, але склади команд зрівнялися.

УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023

Київ, НТК ім. В.Баннікова

"Металіст 1925" — "Рух" — 0:0

"Металіст 1925": Денис Сидоренко, Євген Ткачук, Ярослав Мартинюк, Ростислав Русин, Андрій Ременюк (Ігор Ногейра 63), Ігор Курило, Дмитро Кравченко (Михайло Рудавський 8), Артем Габелок (Андрій Ткачук 87), Максим Жичиков, (Владислав Островський 63)

"Рух": Юрій Паньків, Віталій Холод, Юрій Клімчук, Остап Притула (Ярослав Карабін 70), Уів Соломон-Отабор, Денис Підгурський, Мар'ян Мисик (Ілля Квасниця 57), Роман Дідик, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Віталій

Попередження: Ярослав Мартинюк 33, Ростислав Русин 53, Артем Габелок 68 — Роман Дідик 25, Віталій Холод 41, Віталій Холод 86

Вилучення: Євген Ткачук 6 — Віталій Холод 86

Попередження: Дмитро Поспелов 45+1, Артем Смоляков 55, Іван Головкін 59, Іван Головкін 77 — Микита Татарков 67

Вилучення: Іван Головкін 77

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