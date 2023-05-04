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Безголевая "засуха" и красные карточки: результаты игрового дня 24 тура УПЛ

4 мая 2023 16:49
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Безголевая "засуха" и красные карточки: результаты игрового дня 24 тура УПЛ
Игроки "Маталлиста 1925" и "Руха" перед матчем 24 тура УПЛ. Фото: ФК "Металлист 1925"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Сезон в украинской Премьер-лиге постепенно выходит на финишную прямую. В 24 туре игрового дня "Ингулец" встречался с "Кривбассом", а "Маталлист 1925" померился силами с львовским "Рухом" в Киеве.

Об этом сообщает Новини.LIVE

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"Ингулец" на собственном поле принимал криворожский "Кривбасс". Определить победителя в этой дуэли командам не удалось.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но без ярких моментов. Во второй половине встречи забить могли как гости, так и хозяева, но свои моменты реализовать не смогли.

На 77 минуте матча удаление получил игрок "Ингульца" Иван Головкин, поэтому подопечные Сергея Ковальца доигрывали поединок в меньшинстве.

УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023

Петрово. Стадион "Ингулец"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк

"Ингулец" — "Кривбасс" — 0:0

"Ингулец": Олег Билык, Владислав Клименко, Андрей Коробенко (Иван Головкин 59), Владимир Одарюк (Даниил Кравчук 89), Александр Кучеренко (Андрей Кухарук 46), Юрий Козыренко, Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев (Владислав Р. Сидоренко 46 Максим Ковалев, Дмитрий Поспелов, Денис Резепов (Максим Марусич 59)

"Кривбасс": Андрей Клищук, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков (Клим Приходько 72), Данилр Бескоровайный, Максим Лунев, Артур Микитишин (Роман Дебелко 80), Иван Дибанго, Максим Задерака

Страсти в Киеве

Харьковский "Металлист 1925" сыграл с львовским "Рухом" в Киеве. И хотя голов команды не забивали, матч получился довольно горячим.

Уже на 6-й минуте встречи номинальные хозяева остались в меньшинстве — Евгений Ткачук получил красную карточку за фол последней надежды на Юрие Климчуке.

Несмотря на то, что "Рух" почти весь поединок играл в большинстве, воплотить численное преимущество в голы им не удалось. "Маталлист 1925" почти все время грамотно оборонялся и не позволил гостям взять желаемые три очка.

Стоит отметить, что под занавес игры красную карточку получил игрок "Руха" Холод, поэтому хоть и не надолго, но составы команд сравнялись.

УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023

Киев, НТК им. В.Банникова

"Металлист 1925" — "Рух" — 0:0

"Металлист 1925" : Денис Сидоренко, Евгений Ткачук, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк (Игорь Ногейра 63), Игорь Курило, Дмитрий Кравченко (Михаил Рудовский 8), Артем Габелок (Андрей Ткачук 87), Максим Жичиков, ( 63)

"Рух": Юрий Паньков, Виталий Холод, Юрий Климчук, Остап Притула (Ярослав Карабин 70), Уив Соломон-Отабор, Денис Пидгурский, Марьян Мисик (Илья Квасница 57), Роман Дидык, Таллес Бренер, Ростислав Лях,

Предупреждения : Ярослав Мартынюк 33, Ростислав Русин 53, Артем Габелок 68 — Роман Дидык 25, Виталий Холод 41, Виталий Холод 86

Удаление : Евгений Ткачук 6 — Виталий Холод 86

Предупреждение: Дмитрий Поспелов 45+1, Артем Смоляков 55, Иван Головкин 59, Иван Головкин 77 — Никита Татарков 67

Удаление: Иван Головкин 77

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