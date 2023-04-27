Бій Ломаченка з Хейні не транслюватимуть в Україні — де дивитись поєдинок

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав

Любителі боксу не зможуть подивитись бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні на території України в прямому етері. Так, медіасервіс Megogo відмовився транслювати цей поєдинок.

Відповідне повідомлення з'явилось у коментарях на сторінці порталу в Instagram.

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Де дивитись бій

Бій між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях між Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні в Україні не покажуть. Медіасервіс Megogo, який спеціалізується на трансляціях подібних спортивних подій повідомив, що не вислвітлюватиме цей поєдинок.

Повідомлення Megogo щодо бою Ломаченко — Хейні. Фото: screenshot/megogosport_ua

Тож виходить, що любителям боксу доведеться шукати альтернативні варіанти перегляду історичної зустрічі. Один з таких — іноземні медіаресурси.

Варто зазначити, що Новини.Live проведуть текстову трансляцію цього бою. Слідкуйте за інмормацією на нашому сайті.

Поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі. На кону — чотири пояси у легкій вазі.

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