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Бій Ломаченка з Хейні не транслюватимуть в Україні: де дивитись поєдинок

27 квітня 2023 11:22
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Бій Ломаченка з Хейні не транслюватимуть в Україні — де дивитись поєдинок
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Ратинський В'ячеслав
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Любителі боксу не зможуть подивитись бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні на території України в прямому етері. Так, медіасервіс Megogo відмовився транслювати цей поєдинок. 

Відповідне повідомлення з'явилось у коментарях на сторінці порталу в Instagram.

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Де дивитись бій 

Бій між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях між Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні в Україні не покажуть. Медіасервіс Megogo, який спеціалізується на трансляціях подібних спортивних подій повідомив, що не вислвітлюватиме цей поєдинок.

Скрін
Повідомлення Megogo щодо бою Ломаченко — Хейні. Фото: screenshot/megogosport_ua 

Тож виходить, що любителям боксу доведеться шукати альтернативні варіанти перегляду історичної зустрічі. Один з таких — іноземні медіаресурси. 

Варто зазначити, що Новини.Live проведуть текстову трансляцію цього бою. Слідкуйте за інмормацією на нашому сайті. 

Поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі. На кону — чотири пояси у легкій вазі. 

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