Бой Ломаченко с Хейни не будут транслировать в Украине: где смотреть поединок
Любители бокса не смогут посмотреть бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни на территории Украины в прямом эфире. Так, медиасервис Megogo решил не транслировать этот поединок.
Соответствующее сообщение появилось в комментариях на странице портала в Instagram.
Где смотреть бой
Бой между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях между Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни в Украине не покажут. Медиасервис Megogo, специализирующийся на трансляциях подобных спортивных событий сообщил, что не будет освещать этот поединок.
В этой связи получается, что любителям бокса придется искать альтернативные варианты просмотра исторической встречи. Один из таких — иностранные медиаресурсы.
Стоит отметить, что Новини.Live проведут текстовую трансляцию этого боя. Следите за инмормацией на нашем сайте.
Поединок между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе. На кону — четыре пояса в легком весе.
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