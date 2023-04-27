Бой Ломаченко с Хейни не будут транслировать в Украине — где смотреть поединок

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав

Любители бокса не смогут посмотреть бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни на территории Украины в прямом эфире. Так, медиасервис Megogo решил не транслировать этот поединок.

Соответствующее сообщение появилось в комментариях на странице портала в Instagram.

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Бой между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях между Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни в Украине не покажут. Медиасервис Megogo, специализирующийся на трансляциях подобных спортивных событий сообщил, что не будет освещать этот поединок.

Сообщение Megogo о бое Ломаченко — Хейни. Фото: screenshot/megogosport_ua

В этой связи получается, что любителям бокса придется искать альтернативные варианты просмотра исторической встречи. Один из таких — иностранные медиаресурсы.

Стоит отметить, что Новини.Live проведут текстовую трансляцию этого боя. Следите за инмормацией на нашем сайте.

Поединок между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе. На кону — четыре пояса в легком весе.

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